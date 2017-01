Korçarët të pangopur, edhe 2 blerje për sulmin

Janë prezantuar dje me ekipin korçar dhe janë vëzhguar në seancën e parë nga trajneri Ilir Daja dy afrimet e fundit te kampionët, mesfushorët Predesku dhe Boakai. Të dy futbollistët të hënën iu bashkuan ekipit në Antalia, ku korçarët janë duke zhvilluar minifazën dimërore. Janë të dy në provë dhe patjetër që për ta do të vendosë trajneri Daja. Lajmi i fundit është se drejtuesit e klubit kampion presion nga dita në ditë të bëjnë edhe 2-3 goditje të tjera. Dy prej tyre do të jenë sulmues, ndërkohë që afrimi i tretë është në varësi të atyre që janë në provë. Madje, drejtuesit e Skënderbeut shprehen me bindje se blerjet e fundit do të jenë të bujshme dhe do t’i japin skuadrës më shumë kualitet e do ta ndihmojnë për titullin e radhës. Trajneri Daja ka thënë se Skënderbeu ka nevojë për përforcime cilësore dhe presidenti Takaj po mundohet t’ia plotësojë dëshirën. Te Skënderbeu nuk ngopen, pasi pak ditë më parë është afruar edhe një nigerian sulmues. Ai quhet Charles dhe është vetëm 19 vjeç, por po i nënshtrohet provës së trajnerit Ilir Daja.

TAKAJ – I pyetur në lidhje me futbollistët e mbërritur së fundi te Skënderbeu, pra për ndonjë kontratë të mundshme, menaxheri i përgjithshëm i kampionëve, Gerhard Takaj, për “sport Ekspres” u shpreh: “Janë tre futbollistë, që janë bashkuar së fundi me Skënderbeun. Një rumun, një nigerian dhe një kanadez, të cilët janë nën urdhrat e trajnerit Daja, që do të thotë fjalën e fundit. Ai vendos dhe jo ne drejtuesit e tjerë”. Më tej, për blerjet e tjera të Skënderbeut, G.Takaj ka shtuar: “Po, janë edhe 2-3 lojtarë të tjerë, që do të vijnë brenda pak ditësh te Skënderbeu. Bëhet fjalë kryesisht për sulmues, ku kemi edhe më shumë nevojë. Mund t’ju them vetëm që janë futbollistë cilësorë. Për të tjerat duroni edhe pak, sepse nuk mund të deklarojmë detaje pa mbyllur marrëveshjen. Së shpejti do të jenë në Antalia me ekipin.” Kjo do të thotë se kampionët do të jenë të kompletuar, kur të kthehen nga Turqia. Skënderbeu ka zyrtarizuar deri tani dy lojtarë, Sebino Plakun dhe Bruno Lulajn, të dy të rikthyer pas huazimeve. Një tjetër përforcim mund të quhet ai i Reza Karimit, mesfushori iranian që ka firmosur para sezonit me ekipin, por që nuk ishte i federuar në dy fazat e para. Tashmë gjithçka është gati dhe ndaj Bursasporit Karimi shkëlqeu në fushë, duke marrë komplimentet e trajnerit Daja. Tani priten edhe afrime të fundit, ndërkohë që duhet vendosur për ata që po testohen. Kampionët janë të vendosur ta plotësojnë sa më parë grupin, pasi rinisja e kampionati është në prag.

Lëvizjet te Skënderbeu

Të rikthyer

Sebino Plaku (sulmues)

Bruno Lulaj (mbrojtës)

I federuar tani

Reza Karimi (mesfushor)