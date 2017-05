Korabi rrezikon shpërbërjen

As Fehmi Mëziu dhe as Ermal Nexhipi nuk hapën gojën dje pas ndeshjes me Tiranën. Trajneri i dibranëve u largua nga stadiumi menjëherë, ndërkohë që administratori ishte shumë i mërzitur. Publikisht për të gjithë deklaroi se kishte shpresuar një rezultat, në këtë moment që i duhej skuadrës, jo për renditje, por për moral.

“Jo, nuk bëhet skuadra me mercenarë”, tha publikisht Mëziu. Gjithsesi, zyrtarisht ai pranoi se nuk ka çfarë të thotë për ndeshjen e djeshme. Realisht në ditët në vazhdim tek Korabi mund të ketë zhvillime të mëdha.

Gjasat janë që sot të ketë përjashtime nga ekipi të disa lojtarëve jabanxhinj të Korabit. Por, gjasat janë që skuadra të shpërbëhet dhe në Superiore do të luajë ekipi i të rinjve. Për Korabin, që luan në Superiore këtë sezon, duhen edhe 270 minuta që të kthehet në Kategorinë e Parë, aty ku luajti një sezon më parë. Ekipi dibran matematikisht ka rënë më poshtë, por duhet të luajë ende me Kukësin, Partizanin dhe Flamurtarin.