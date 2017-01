Korabi me mungesa, edhe stadiumi “në ajër”

Vladimir Prenga

Humbja me Laçin i ka prishur planet e Korabit, që mbetet në vendin e fundit. Gjithsesi, trajneri Haxhiu pas ndeshjes në çdo moment u mundua të tregojë dhe të përcjellë mesazhin se ai dhe ekipi i tij nuk dorëzohen në objektivin e qëndrimit në Superiore. Ky mision është shumë i vështirë, por rikthimi në Peshkopi, që mund të ndodhë që këtë javë ndaj Skënderbeut, shihet si një motivim i madh për dibranët. Ndaj Laçit u luajt në fushën e Elbasanit, ku ashtu si me Luftëtarin fazën e parë, Korabi u mund 0-1. Tani e gjithë vëmendja është fokusuar te ndeshja me korçarët, ku objektivi i vetëm është fitorja.

MUNGESAT – Përveç moralit, që sigurisht pas humbjes me kurbinasit nuk është në nivelin e duhur, trajneri Haxhiu do të duhet të gjejë një zgjidhje për lojtarët që mungojnë. Dy titullarë janë mungesa të sigurta me Skënderbeun, pasi janë të pezulluar. Peposhi u ndëshkua me karton të kuq, kurse kapiteni Mziu nuk do të jetë ndaj kampionëve, pasi mori kartonin e tretë të verdhë. Një tjetër lojtar, që shqetëson Haxhiun, është mbrojtësi Emiljano Çela, i cili la fushën e blertë pas pjesës së parë, për shkak të temperaturës së lartë. Shpresohet shumë që ai të jetë i gatshëm, ndërkohë që drejtuesit e klubit po punojnë për të afruar edhe dy lojtarë të tjerë.

STADIUMI – U premtua nga Korabi se ndeshja kundër Laçit do të ishte e fundit që luhej larg Peshkopisë, sepse gjithçka ishte gati dhe kundër Skënderbeut të hënën e ardhshme do të luhet më në fund në Peshkopi. Megjithatë, ka qenë një premtim i nxituar, sepse nuk është vendosur ende në lidhje me këtë çështje. Sekretari i FSHF-së, Ilir Shulku, deklaron në lidhje me stadiumin e Korabit: “Jo, nuk kemi vendosur ende. Javën e shkuar u krye një inspektim në Peshkopi dhe kishte ende mangësi. Lamë disa detyra dhe këtë javë do të bëjmë sërish një inspektim, për të parë a është kryer gjithçka. Vetëm pas inspektimit do të vendosim ku do të luhet Korabi-Skënderbeu”.