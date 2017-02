Korabi, me dy “ish” dhe pa komplekse ndaj kampionëve

Ka pak shpresa për qëndrimin në Superligë, por Korabi do të përpiqet me të gjitha mundësitë e tij të luajë futboll dhe të respektojë garën deri në fund. Dibranët shpresuan shumë të luanin me Skënderbeun në Peshkopi, por FSHF-ja nuk ia dha të drejtën dhe kështu do të luajë sërish në stadiumin e Elbasanit, ku në fakt nuk ka pasur aspak fat. Trajneri Gerd Haxhiu, pa Ardit Peposhin dhe Mziun, të dy të skualifikuar, do të mundohet t’i përgjigjet sa më mirë Skënderbeut kampion, që kuptohet që ka shumë kualitete në përbërje. Pozitiv është fakti që dibranët nuk kanë asnjë lloj presioni dhe kjo i ndihmon të luajnë pa komplekse ndaj korçarëve, pse jo dhe t’i befasojnë ata. Korabi nuk do të mbyllet në mbrojtje, por do të bëjë lojën e vet, duke kërkuar rezultatin pozitiv. Në radhët e skuadrës dibrane kanë kaluar Hoxhaj dhe Ivani, të dy pjesë e Skënderbeut në gjysmën e parë të sezonit.

Bilanci KORABI–SKËNDERBEU

– Janë takuar për herë të parë sezonin 1962-63. Në Korcë fitonte 2-0 Skënderbeu dhe në Peshkopi 1-0 Korabi.

– Ndeshja e parë në këtë sezon u luajt në stadiumin “Selman Stërmasi”, pa spektatorë. Skënderbeu fitoi 0-2, me gola të Jashanicës 12’ dhe Salihit 76’.

– Në Korçë, në javën e 11-të, u luajt sërish pa tifozë. Skënderbeu fitoi 1-0, me gol të Xhejms Adeni në të 40-ën.

– Katër ndeshjet e deritanishme regjistrojnë këtë bilanc: 1 fitore Korabi, 0 barazime, 3 fitore Skënderbeu. Golaverazhi 1:5.

Përgatiti: FATMIR EFICA