Konfirmohen Milinkoviç e Nora, Tavo ngre në qiell ekipin

Gëzim Beqiri

Presidenti i Luftëtarit Grigor Tavo është treguar shumë aktiv në dy ditët pas ndeshjes me Flamurtarin, për të normalizuar një situatë mjaft shqetësuese. Humbja me Flamurtarin solli shumë polemika jo vetëm ditën e ndeshjes, por edhe më pas, pas kërkesës për dorëheqje të drejtorit sportiv Nora dhe trajnerit Milinkoviç. E vërteta ishte e dukshme, ku në humbjen e Luftëtarit, më shumë se mangësitë në lojë, ndikim pati edhe 11-metërshi i akorduar në fundin e takimit pro Flamurtarit.

Presidenti Tavo deklaroi se nëse nuk ktheheshin Nora dhe Milinkoviç, edhe ai do të shikonte pozicionin e vet, duke paralajmëruar madje edhe tërheqjen e skuadrës. Por gjithçka është sqaruar dje në mesditë.

Përpara fillimit të stërvitjes, presidenti Tavo ka komunikuar me stafin drejtues dhe futbollistët, duke u thënë se nuk do të këtë asnjë largim apo dorëheqje dhe se puna do të vazhdojë si më parë: “Kemi qenë, jemi dhe do të vazhdojmë të jemi si më parë, një familje. Kam konsiderata të veçanta për secilin prej jush, por është momenti të shprehem se e kam shtuar më shumë respektin, sidomos për vlonjatët e skuadrës, që po japin maksimumin në çdo ndeshje, duke qenë shumë të respektuar edhe jashtë fushës. Mos u shqetësoni për çfarë ndodhi. Më shumë se ju, ndeshjen na e humbën gjyqtarët, por do të jemi përsëri bashkë dhe jo vetëm për këtë sezon. Ju do të mbeteni në vend të katërt, sepse e meritoni. Deri tani këtë vend nuk ua ka falur njeri. Keni një trajner profesionist dhe një drejtues organizativ, të cilët do të vazhdojnë të punojnë me ju dhe me mua. Bashkë do të luftojmë deri në fund dhe nuk do të shesim dhe as do të blejmë. Ata që flasin në stadium janë pseudotifozë dhe ndër 5 mijë vetë mund të ketë 5, që nuk kanë asnjë lidhje me futbollin. Nuk e them vetëm unë, e thonë të gjithë. Po luani sezonin më të bukur ndoshta edhe nga Kukësi e Partizani, që janë në vendet e para. Nuk më duhet çfarë u bë dhe si vepruan gjyqtarët. Na duhet të shohim dhe të ecim përpara. Asnjë ekip nuk kemi pse e “ndihmojmë”, sepse askujt nuk i “kemi borxh”. Trajneri dhe drejtori juaj më mirëkuptuan. U kërkova të mos e lënë në mes këtë punë të mirë që kemi filluar, duke e konsideruar këtë si një ndihmë ndaj meje. Për këtë qëndrim i falënderoj, se me dorëheqjen që kërkuan, ishin në të drejtën e tyre” – theksoi presidenti Tavo në takimin me futbollistët dhe stafin teknik.

ORGANIZIMI – Mësohet se nga ana e klubit do të ketë një organizim më të mirë dhe sjellje ndryshe me tifozërinë, ndikuar nga veprimet e personave të veçantë pas ndeshjes me Flamurtarin, kur u aludua për tolerim në lojë, sidomos për disa futbollistë, ndaj të cilëve pati dhe ofendime direkte. Tifozëria do të jetë e vendosur më mirë në shkallët e stadiumit. Në një vend të posaçëm do të jetë grupimi “Tifozët bluzi”, që nuk ka asgjë të përbashkët me sjelljen e personave të tjerë në marrëdhëniet me futbollistët. Për ta mbështetur sa më mirë këtë grupim, në mënyrë që të jetë sa më i motivuar në inkurajimin e skuadrës, do të pajisen me bileta falas për hyrjen në stadium pjesëtarët e tij. Në ndeshjet në vazhdim nuk do të jetë më hyrja e lirë, siç është vepruar deri tani.