Konferencat nisin të premten, Berisha do të jetë kapiteni!

Konferencat për shtyp, sipas asaj që “Sport Ekspres” ka mësuar do të nisin ditën e premte, teksa këto ditë fokusi ka qenë vetëm te stërvitjet dhe sidomos relaksim për futbollistët, që vijnë të ngarkuar psikologjikisht dhe fizikisht.

Ditën e premte, përpara medieve, do të dalin dy futbollistë, ashtu si edhe të shtunën, ndërsa ditën e diel do të jetë radha e trajnerit Panuçi me kapitenin e skuadrës, që në mungesë të Ansi Agollit do të jetë Etrit Berisha, që vetëm për një ndeshje ia ka marrë Odise Roshit, duke qenë se portieri ka 47 paraqitje kundrejt 46 të fierakut.

Sakaq, konferencat për shtyp do të transmetohen edhe në kanalin e FSHF-së në Youtube.