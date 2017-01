Kompletohet Laçi, Mensah vishet bardhezi

Vladimir Prenga

Laçi u është rikthyer dje përgatitjeve, teksa është stërvitur në Kamzë, aty ku edhe e ka zhvilluar mini-fazën përgatitore. I gjithë grupi i lojtarëve ka qenë nën urdhrat e trajnerit Sinella, që ka punuar së bashku me skuadrën më së shumti taktikisht, e gjitha në funksion të përballjes me Korabin të shtunën. Gjatë seancës nuk ka pasur ndonjë risi sa i takon kontingjentit të lojtarëve. Ajo që vlen për t’u përmendur është fakti se ndaj Korabit nuk do të ketë asnjë mungesë, pasi nuk ka asnjë lojtar të pezulluar me kartonë. Të gjithë janë të fokusuar te ndeshja me dibranët dhe marrja e një rezultati p[pozitiv shihet si shumë e rëndësishme, pavarësisht se nuk luhet në Laç. Me rëndësi mbetet edhe fusha ku do të luhet kjo ndeshje, kur dihet se ende nuk është përcaktuar.

Emanuel Mensah – Siç edhe gazeta kishte lajmëruar, dje ka mbërritur në Shqipëri mesfushori me tipare ofensive, Emanuel Mensah. 22-vjeçari ganez është ulur në tavolinë me drejtuesit kurbinas për të mbyllur marrëveshjen, që tashmë është arritur dhe pritet vetëm njoftimi zyrtar nga klubi. Afrimi i Mensah është një lajm i mirë për trajnerin Sinella, pasi kemi të bëjmë me një lojtar me cilësi, që pritet të bëjë diferencën në Superiore. Mensah vjen edhe si shënuesi më i mirë i MFK Zemplin me pesë gola, teksa mund të luajë në disa pozicione në mesfushë, por edhe në sulm. Driblimi është një nga pikat e tij të forta, siç edhe shkruajnë mediet në Sllovaki, gjë që dallohet shumë mirë edhe duke parë videot e ndeshjeve të tij. Kurbinasit presin shumë prej tij, sidomos në një moment si ky, kur çdo pikë është e vlefshme për bardhezinjtë.