Koliçi, një koran që u kthye në… troftë!

Nga poezitë e Lasgushit mbi liqenin e Pogradecit, qetësia dhe peizazhi, te emocionet e Veriut të Shqipërisë. Pritje të jashtëzakonshme për një të zakonshëm. De Biazi, këtë herë s’e fik dot tv

Nga Anton Cicani

Dremit liqeri… Lasgush Poradeci në poezinë e tij të famshme do të shkruante për një peizazh fantastik që liqeni i Pogradecit di të dhurojë në verën e freskët, teksa pushuesit mund të shijojnë edhe xhiron që qëndron buzë kësaj panorame të mahnitshme… Pikërisht aty ku Korani është mbreti, një tjetër “K” është kthyer në faktor dhe po flasim për Enea Koliçin, portierin e Kukësit. Praktikisht, tre “K” të mbledhura bashkë, teksa ndërtohet mozaiku.

Nuk e dimë nëse Xhani de Biazi e ka pasur abonimin për të ndjekur këtë supersfidë, nuk e dimë as edhe nëse ka qenë në shtëpi, apo në ndonjë xhiro me biçikletë, hobi i tij, ose darkë me familjen, por dimë që të paktën do të mund të shohë në “Youtube” se nëse skuadra verilindore kryeson renditjen e kampionatit, një ndër meritat më të mëdha është e tij, portierit 31-vjeçar, që pasi xhiroi disa skuadra në karrierë, mes Greqisë dhe Shqipërisë, gjeti “Itakën” e tij, si Uliksi i Odisesë…

E provoi edhe te Flamurtari, por ndoshta ambienti ku ishte nuk kishte qetësinë e duhur dhe presioni ishte tepër i madh. Te Kukësi ka arritur momentin e pjekurisë së karrierës dhe të paktën tri pritjet e djeshme ndaj Partizanit dëshmojnë se po flasim për një portier që po vendos copëza në “puzzle”-in e titullit kampion, sigurisht nëse do të vijë.

I pakalueshëm – Plot 15 gola të pësuar në 32 ndeshje, praktikisht 1 gol të pësuar çdo 175 minuta, që do të thotë shumë për gardianin e verilindorëve, i cili me qetësinë e tij, edhe mbrëmë në “Selman Stermasi”, nëse s’do të kishte qenë për autogolin rokambolesk të mbrojtjes në bashkëpunim, do ta mbante portën të kyçur ndaj një skuadre që i ka shënuar kujtdo në këtë kampionat. Sepse, në katër përballje, vetëm një gol i pësuar nga të kuqëve do të thotë shumë. Plot 315 minuta ndaj rivalëve për titull pa pësuar, deri kur një devijim i të tijëve bëri që të mblidhte topin në rrjetën e tij. Cetkovic, Mazrekaj dhe Torasa provuan që ta trembnin, por nuk ia arritën dot.

E të mendosh që në moshën 18 vjeç, karriera e tij do të niste përtej kufirit, te moshat e Iraklisit, për të kaluar më pas te ekipi i parë, Olimpiakos Volu dhe Olimpiakos Kordelio e deri te Panserraikos. i mësuar me ekipet e dorës së tretë, por profesionist i vërtetë, deri te kthimi në Shqipëri, këtë herë në një moshë të madhe, teksa do të provonte Flamurtarin dhe Vlorën.

Sërish rikthim në Greqi te Iraklis, por që për të ishte shumë vonë, ndaj interesi i Kukësit u bë konkret. Nga Jugu në Veri të Shqipërisë, Koliçi provoi t’i jepte një shtysë karrierës së tij dhe ta vinte në lëvizje… Fundja, nëse edhe “liqeri” i tij do të dremiste si te poezia e Lasgushit, sot do të luante në ndonjë fshat të Greqisë dhe jo për titullin kampion në Shqipëri, një titull që vlen si “kartëvizita” për të bindur edhe atë, Xhani de Biazin, që t’i hapë dyet e kombëtares kuqezi, ëndrra që pret të kthehet në realitet.

315 minuta

radhazi e mbajti portën e paprekur ndaj Partizait, portieri i Kukësit, Koliçit, që u detyrua të thyhej për një autogol rokambolesk të ardhur pas një “ping-pongu” në zonë

6 skuadra

ka ndërruar në karrierën e tij 31-vjeçari, duke e nisur me Iraklisin në Greqi dhe vijuar aty disa vjet, deri kur firmosi për një vit me Flamurtarin, u largua dhe rikthye sërish në Shqipëri