Koliçi merr fluturimin, tre oferta në tryezë

Jurgen Zela

Roli i portierit është më i vështiri në futboll dhe jo më kot shumica e futbollistëve, që në fëmijëri, nuk e kanë fort me qejf. Portieri duhet të qëndrojë pas, në pritje, ndoshta edhe për minuta të tëra pa prekur top, ndërsa shokët zbaviten, por mjafton një gabim dhe pikërisht portieri vihet nën akuzë. E megjithatë, portieri shpesh konsiderohet si një pikë kyçe e skuadrës, aq sa të gjithë bien dakord se diferenca mes skuadrës pretendente dhe asaj fitimtare shpesh bëhet nga një portier i nivelit të lartë. Ky diskutim vlen edhe për Enea Koliçin, djaloshin nga Pogradeci i cili në moshën 31-vjeçare ka shijuar titullin e parë kampion në karrierë, trofeu i tretë me Kukësin, pas Kupës së Shqipërisë dhe Superkupës.

SEZONI – Plot 34 ndeshje si titullar, 3060 minuta në Superiore, vetëm një ndeshje jashtë, ajo me Tiranën në Kukës, ku Gjoka preferoi të mos e rrezikonte për shkak të një problemi shëndetësor. Në 20 ndeshje Koliçi nuk ka pësuar asnjë gol, ndërsa ka pësuar 16 gola në total, më pak se një gol për çdo dy ndeshje. Rendiment impresionues, që nuk ka kaluar pa rënë në sy, sepse Kukësi ka qenë gjithnjë e më shumë nën vëzhgimin e menaxherëve të huaj. Nëse për ndonjë futbollist në role të tjera mosha 31 vjeç mund të duket e madhe, për portierët është “lulja e rinisë”, mjafton të shohim nëpër botë, duke nisur nga Xhanluixhi Bufon, që është ende në nivele stratosferike, edhe pse është 39 vjeç tashmë.

SITUATA – Koliçi është një futbollist i lirë në treg. Kontrata që ka me Kukësin, firmosur në gusht 2015, përfundon në fund të sezonit aktual dhe dilema e vetme lidhet nëse Koliçi do të qëndrojë edhe në kupat e Europës, apo do të largohet më herët, nëse vendos kështu. Natyrisht, te Kukësi ia ka kaluar mirë, është kthyer në një lojtar kyç dhe i respektuar nga të gjithë në Kukës e në gjithë Shqipërinë, por vjen një moment kur duhet nisur fluturimi, duhet tentuar diçka e madhe, jo thjesht në aspektin financiar, por edhe të jetës jashtë futbollit. Në Greqi mund të shkojë kur të dojë, por nuk është ajo pjaca që e josh Koliçin, i cili e ka kuptuar se për të lënë Superioren duhet kapur ndonjë kontratë e mirë dhe mbi të gjitha në vendet Perëndimore, aty ku jetohet “si njeri”.

OFERTAT – Koliçi menaxhohet nga CA Sports Agency dhe interesat e tij i mbulon një emër i njohur i futbollit shqiptar si Edvin Murati, i suksesshëm si futbollist në kohën e tij dhe po ashtu i suksesshëm si menaxher tani. Murati konfirmon për gazetën se ka që tani tre oferta serioze në tryezë. Dy janë nga Franca: Okseri dhe Shatoruja. Okseri është një ndër emrat e mëdhenj të futbollit francez, kampion në vitin 1996 dhe 4 herë fitues i Kupës së Francës, ndërkohë që në vitet ’80-’90 ishte pjesëmarrës i rregullt në kupat e Europës. Prej disa sezonesh, për shkak të problemeve financiare, Okseri është në Ligën 2, por sezonin e ardhshëm do të mundohet të rikthehet mes më të mirëve. Ndërkaq, Shatoruja është një klub më pak i njohur se Okseri, por ka 134 vite histori mbi shpatulla dhe sapo është kthyer në Ligën 2, ku ka habitatin e vet natyral. Për sezonin e ardhshëm Shatoru kërkon disa përforcime cilësore dhe Koliçi është një emër shumë interesant. Ndërkaq, një ofertë e tretë për Koliçin ka ardhur nga Turqia, nga Alaniaspori, skuadër që ka zhvilluar një sezon fantastik në Superligën turke, duke e siguruar me lehtësi një vend në mesin e tabelës. Problem për Alaniasporin është porta, sepse ka pësuar 61 gola, si asnjë skuadër tjetër në Superligën turke. Këtë sezon 22 ndeshje si titullar i ka luajtur Hajdar Jillmaz, 33 vjeç, ndërsa 10 ndeshje ceku Zdenek Zlamal, 31 vjeç. Asnjëri nuk ka shkëlqyer dhe Koliçi do të ishte një alternativë shumë interesante, si për faktin që është i lirë në treg, ashtu edhe për eksperiencën që ka, por edhe koston disi më të ulët, krahasuar me portierët që qarkullojnë aktualisht në Superligën turke. Primare për Koliçin është të luajturit rregullisht, pasi nuk mund të tregojë sa vlen duke qenë alternativa B. Natyrisht, futbolli francez e josh shumë, duke pasur parasysh jetesën në Francë, por në aspektin financiar turqit janë të frikshëm. Deri në verë ka kohë, Koliçi duhet të vendosë me qetësi, sepse në javët e ardhshme mund të vijnë edhe oferta të tjera, ndërkohë që derën te Kukësi e ka gjithnjë të hapur.

OFERTAT E DERITANISHME

Okser (Francë, Liga 2)

Shatoru (Francë, Liga 2)

Alaniaspor (Turqi, Superliga)

Enea në Kukës, një histori suksesi

Për ata që e kanë ndjekur që në aventurën e parë shqiptare Enea Koliçin, paraqitja dhe rritja e tij gjatë periudhës në Kukës ka qenë impresionuese. Për thuajse një dekadë ka luajtur në futbollin grek, ndaj nuk e kemi njohur derisa e afroi Flamurtari, në fillim të vitit 2011. Një vit e gjysmë në bregdet, 32 ndeshje titullar, shumë presion dhe pak qetësi, në një ambient mbytës si Vlora. U largua sërish, për të shkuar tek Iraklisi e më pas tek Olimpiakos Volos në Greqi, por në fillim të vitit 2015 i erdhi telefonata nga Kukësi. Në verilindje po ndërtohej skuadra që në pak kohë do të fitonte çdo trofe të mundshëm, Koliçi pati nuhatjen e duhur: në momentin perfekt, në vendin ideal. Brenda pak muajsh u bë titullar fiks, fitoi edhe kupën në finalen kundër Laçit, ku vendimtarë u bënë 11-metërshat. Ishte trofeu që praktikisht e bëri të paprekshëm Koliçin, këtë sezon pikë kyçe në Kukës.

STATISTIKAT – Janë impresionuese shifrat e pogradecarit, sepse në 34 ndeshje si titullar në Superiore këtë sezon, shtatlarti (1.90 m i gjatë) nuk ka pësuar asnjë gol në 20 ndeshje. Ka kryer mesatarisht 2 pritje për ndeshje, nga të cilat shpesh një pritje është vendimtare për rezultatin. I aftë edhe në përdorimin e këmbëve: mesatarisht 26 pasime për takim, nga të cilat 82% të sakta. Pika e fortë e tij, kur bëhet fjalë për të përdorur këmbët, janë pasimet e gjata, shumë të sakta, që thuajse gjithnjë kanë nisur sulme të rrezikshme për Kukësin.

SKEDA

Emri: Enea

Mbiemri: Koliçi

Vendlindja: Pogradec, Shqipëri

Kombësia: Shqiptare

Pozicioni: Portier

Shtatlartësia: 1.90 m

Këmba e preferuar: E djathta

Te Kukësi prej: 26 gusht 2015

KARRIERA

2006/2007 Iraklis

Janar 2009-qershor 2010 Olimpiakos Volos (huazim)

2010/2011 Odisea Kordelius

Gusht 2011-Janar 2012 Panserraikos

Janar 2012-qershor 2013 Flamurtari

Gusht 2013-Qershor 2014 Iraklis

Gusht 2014-qershor 2015 Olimpiakos Volos

Gusht 2015- Kukësi