Koliçi: Luaj në Champions, pastaj…

Enea Koliçi e konfirmon se sezonin e ardhshëm mund të ndryshojë ekip, pasi kontrata e tij me Kukësin përfundon në verë. Portieri kampion sqaron klauzolën në kontratë, flet për titullin e sapofituar dhe kombëtaren, në një intervistë për Supersportin.

Titulli – “Çelësi i suksesit ka qenë ekipi, grupi që kemi pasur gjatë gjithë kësaj kohe. Kemi pasur një atmosferë shumë pozitive, të gjithë lojtarët janë me personalitet dhe të gjithë ishin të fokusuar te objektivi kryesor i klubit, që ishte titulli, ndaj jam i lumtur që ia dolëm me sukses”,

Fundi i kampionatit dhe polemikat – “Të them të drejtën nuk kam folur kurrë dhe nuk flas për gjyqtarët. Gjithsesi, në këtë ndeshje gaboi arbitri edhe për Skënderbeun, edhe për Kukësin. Gjithsesi, një ndeshje nuk mund të shkatërrojë të gjithë atë që kemi dhënë në këtë sezon”.

Në Gjirokastër për rekordin historik – “Do ishte mjaft e bukur nëse e mbyllim sezonin pa humbje, do të ishte rekord të paktën për klubin e Kukësit. Ne do të përpiqemi të marrim pikë, edhe pse tani nuk na intereson edhe aq shumë të marrim pikë në Gjirokastër. Por gjithsesi do të përpiqemi ta bëjmë festë këtë ndeshje”.

Kontrata – “Unë do të jem pjesë e Kukësit derisa të mbarojnë Kupat e Europës. Kam një klauzolë që më detyron të jem pjesë e klubit për këto ndeshje. Do të respektoj kontratën deri në fund, pastaj do të ulem me presidentin dhe stafin e Kukësit të bisedoj për të ardhmen. Kombëtarja? E ëndërroj edhe unë, si çdo futbollist. Nëse vjen ndonjë ftesë, normale që e pranoj dhe do të jetë një nder i madh për mua”.