Koliçi: Gjithçka vendoset me Skënderbeun

Ka qenë vendimtar me pritjet e tij gjatë këtij sezoni, duke u kthyer në një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës. Enea Koliçi, ndoshta po bën sezonin e tij më të mirë dhe është shumë pranë titullit kampion. Për “Sport Ekspres” portieri i Kukësit shprehet i lumtur për sezonin që ka zhvilluar, njëkohësisht dhe për rezultatin pozitiv me Flamurtarin. Partizani apo Skënderbeu? “Gardiani” sheh juglindorët si më të rrezikshëm.

NDESHJA – “Jam shumë i lumtur për paraqitjen e ekipit, sidomos në pjesën e dytë. Flamurtari ishte një ekip që duhej respektuar, pavarësisht pozicionit ku ndodhet në klasifikim. Na vuri pak në vështirësi, por ne ditëm që ta kontrollojmë lojën, erdhi dhe goli të cilin ne e prisnim shumë. Dua të përgëzoj të gjithë ekipin dhe shpresojmë që të vazhdojmë kështu dhe këto tre ndeshje që na kanë mbetur”.

TITULLI – “Çdo fitore na çon shumë afër titulli. Duhet të jemi shumë të përqendruar duke nisur që nga kjo ndeshje me Korabin, i cili është një ekip që duhet vlerësuar sepse në fazën e dytë mos të harrojmë na ka hequr pikë. Gjithsesi duhet t’i shohim ndeshjet një e nga një”.

VAZHDIMËSIA – “Jam shumë i lumtur nga paraqitja ime këtë sezon, diçka që e kam thënë disa herë. Unë bëj detyrën time, duke dhënë maksimumin tim, duke dhënë 110% për çdo ndeshje. Në fund të sezonit më mbaron kontrata. Pasi kam kaluar dy sezone fantastike me Kukësin jam i detyruar moralisht t’i jap prioritet Kukësit”.

SKËNDERBEU – “Përpara kemi ndeshjen me Korabin, megjithatë mund të them se me Skënderbeun do të vendoset gjithçka. Na favorizon fakti se ne luajmë në shtëpinë tonë. Partizani apo Skënderbeu? Për momentin Skënderbeu”.

