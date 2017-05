Koçi dhe penalltia e mohuar, Gjici e quajti “kamikaz“

“Besoj se FSHF do të marrë masa, ai nuk e justifikon stemën e FIFA-s”. E thënë, e bërë. Arbitri nga Durrësi u zhduk sa hap e mbyll sytë

Një ditë pas Jeminit, fati “i zi” për këtë sezon do t’i binte Andi Koçit. Gjyqtari 30-vjeçar do të drejtonte në “Zeqir Ymeri” sfidën delikate, ose derbin e Veriut, mes Kukësit dhe Vllaznisë. Një ndeshje e cila do të mbyllej në barazim 0-0, por një episod që ishte ai i cili vuri kapakun te sezoni i gjyqtarit nga kolegjiumi i Durrësit. Një ndërhyrje ndaj Eminit që nuk u konsiderua si penallti, saqë në fund të ndeshjes drejtuesit verilindorë do të akuzonin, qoftë edhe me një komunikatë për shtyp, ku vendimi për të mos akorduar 11-të metërsh u pa si tendencioz. Madje, pas ndeshjes, presidenti i Kukësit, Gjici, do të përdorte fjalë të rënda në drejtim të bilbilit të Superligës. “Të gjithë e pamë se arbitri Andi Koçi ndikoi në rezultat në mënyrë të drejtpërdrejtë. Duhet të shohim përpara, të mobilizohemi për ndeshjen e radhës.

Ajo që iku, iku. i kemi marrë masat dhe kemi kontaktuar me FSHF-në, që gjyqtari të ndëshkohet. Ai nuk e justifikon stemën e FIFA-s. Edhe një arbitër tjetër, sado i rëndomtë të ishte, madje i kategorisë së katërt, atë penallti do ta akordonte, pas ishte 300%. Ishte në një pozicion shumë komod dhe kishte pamje të pastër. Edhe anësori ka faj, por kryesori sidomos, sepse ishte shumë afër. Kur anësori gabon, kryesori merr vendimin e tij. Mendoj se ka qenë një veprim tendencioz, që në mënyrë indirekte të ndihmojë konkurrentët e tjerë, por kjo do të verifikohet me kalimin e kohës. Nëse do të jetë kështu, dënimi duhet të jetë shumë i ashpër për të.

Dua t’i bëj thirrje stafit dhe lojtarëve të fokusohen te ndeshja e radhës. Ky kamikaz nuk duhet të prekë më bilbil. Një gjyqtar me stemë të FIFA-s nuk ka shans të gabojë aq rëndë. Ky është një faj shumë i madh, që duhet ndëshkuar. Edhe më parë jemi ndëshkuar, mund të kujtoj ndeshjen në Laç, ku po ky arbitër nuk ka akorduar një penallti, ku ndërhyrja ishte si në mundje. Besojmë se FSHF-ja do të marrë masa, sepse kampionati ka hyrë në fazën finale, ku askush nuk duhet të fusë duart, aq më tepër një arbitër, i cili tenton të shkatërrojë një investim prej kaq e kaq vitesh”.