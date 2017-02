PSG masakroi Barcelonën mbrume dhe praktikisht ka mbyllur para kohe diskutimin e kualifikimit për në çerekfinalet e Ligës së Kampioneve.

Mëngjesin e sotëm mediat në Spanjë e Francë natyrisht janë marrë me atë ndeshje historike, me shtypin katalanas që është treguar shumë i ashpër, duke e quajtur “poshtërim” humbjen e pësuar nga skuadra e drejtuar nga Luis Enrike.

“Desastre”, titullon El Mundo Deportivo, duke iu referuar shkatërrimit të Barcelonës, ndërsa ka zgjedhur Lionel Mesin si njeriun imazh të rrënimit katalanas.

“Shkatërrim total”, shkruan AS.

“Kjo nuk është Barcelona”, shkruan Diario Sport.

ESTO NO ES EL BARÇA #PortadaSPORT https://t.co/Zo80oqYu39



“Emeri shkatërron Barcelonën”, titullon Marka.



“E jashtëzakonshme”, titullon L’Equipe në Francë.

L’Equipe opting for ‘Prodigious’ after PSG’s emphatic 4-0 win over Barcelona: pic.twitter.com/iIFUvJsSSz

