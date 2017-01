Kina nuk ndalet: tani do edhe yllin e Çelsit Diego Kosta.

Spanjolli me origjinë braziiane është një pikë kyçe e Çelsit, që natyrisht nuk mund ta shesë që tani, por shifrat janë të frikshme.

Plot 94 milionë euro për klubin anglez nga Tianxhin Teda, që i ofron 25 milionë euro lojtarit.

Përgjigja ka qenë negative, por dihet që me një agjent si Zhorzh Mendesh vështirë se Çelsi do të rezistojë gjatë, nëse edhe Diego Kosta do e ka me qejf ofertën kineze.