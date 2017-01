Kiço dhe Vangjeli, kreu ndahet në familje!

Historia e jashtëzakonshme vjen nga Kategoria e Dyte. Trajneri dhe sulmuesi po japin kontributin në grupin e Veriut dhe të Jugut. Egnatia dhe Naftëtari, në mes… tradita e Beratit. Rrëfimi i jashtëzakonshëm për “Sport Ekspres”

Speciale nga Edi Spahiu

Një rast krejt i veçantë mund të konsiderohet në këtë sezon futbollistik dhe më konkretisht në Kategorinë e Dytë, ai që ka të bëjë me kontributin e dy pjestarëve të së njëjtës familje të njohur dhe me tradita sportive nga qyteti i Beratit. Bëhet fjalë për babë e bir, trajneri Kristaq dhe sulmuesi Vangjel Mile, të cilët aktualisht janë duke u angazhuar në radhët e dy skuadrave më cilësore të kësaj kategorie (e treta në piramdën e futbollit shqiptar). Kristaq Mile është trajner te skuadra me tradita e Naftëtarit, kurse Vangjeli, që ka eksperiencë në shumë skuadra të Superiores duke fituare dhe trofe, luan me Egnatian këtë sezon. Dyshja e njohur beratase jo vetëm po bën maksimumin e mundshëm me kontributin e tyre për të realizuar këtë objektiv, por edhe në një pyetësor që ka bërë me këtë rast “Sport Ekspres”, të dy protagonistët e njohur kanë parashikuar edhe një finale të mundshme në mes tyre për të diskutuar titullin kampion të së Dytës.

Përse zgjodhët në fillim të këtij sezoni të ishit pjesë e Kategorisë së Dytë, sepse besuat në projektin ambicioz të skuadrave që ju kërkuan, apo ju joshën ofertat financiare!

KRISTAQI: Në punën time si trajner, në radhë të parë na duhet që të respektojmë profesionin që kemi zgjedhur. Kjo, jo në kuptimin që ky zanat kërkon që të kontribosh kudo dhe për këdo. Do të thotë se ne si trajnerë kemi shumë alternativa zgjedhje si për të punuar me moshat ashtu edhe me të rriturit, sikurëse në çdo kategori ku merr pjesë skuadra që ti zgjedh të punosh. Pasi i tillë është futbolli dhe sporti në përgjithësi, ku vetë kriteri i ndarjes në kategori sa i përket garës, nënkupton apo është një lloj zgjedhje e detyrueshme për të qenë pjesmarës në të gjitha nivelet e përfaqësimit sipas kategorive. Për të qenë më konkret në përgjigjen e pyetjes suaj, kam bërë një zgjedhje me koshiencë të plotë për të drejtuar Naftëtarin. Kam besuar tek projekti i klubit dhe Bashkisë së Kuçovës, plus që është një skuadër e njohur dhe me tradita në futbollin shqiptar por ka edhe një infratsrukturë moderne.

VANGJELI: Për mua ka qenë fare e thjeshtë për të bërë si zgjedhje të parë dhe të vetme këtë sezon skuadrën e Egnatias. Gjatë periudhës së verës, kam qenë realisht në kontakte me disa skuadra të njohura të së Parës. Por, duke qenë se në Rrogozhinë gjeta edhe disa miq, ku unë kam luajtur me ta më parë në skuadrta të ndryshme, vendosa të bëhem pjesë e Egnatias. Më kanë njohur paraprakisht me projektin ambicioz të presidencës së kësaj skuadre dhe suportin që ata kishin nga Bashkia. Por, edhe vetë përbarja e skuadrës me kualitete, bën që unë të luaja në Rrogozhinë këtë sezon. Për hir të së vërtetës, unë isha bërë pjesë e një skuadre të njohur të Kategorisë së Parë, ku kisha luajtur edhe një miqësore. Por, vendosa që të luaj në Rrogozhinë.

Kategoria e Dytë ishte e njohur apo jo për ju, duke qenë se gjithnjë keni luajtur në nivele të larta?!

KRISTAQI: Patjetër që kjo kategori për mua është shumë e njohur, sepse fillimisht kur kam marrë drejtimin e Tomorit për të rritur në vitin 1994, debutimin e kam bërë në të dytën duke triumfuar me futbollistë krejt të rinj. Madje, dua të theksoj se kam plot tre eksperienca të tilla që e thënë më “shkoqur”, Kategoria e Dytë është si një lloj shkolle për të gjithë trajnerët dhe futbollistët. Si puna e ushtrisë në sistemin e kaluar sepse të jep shumë për të mësuar dhe ambjentuar me vështirësitë. Madje, ka edhe shumë raste të njohura në futbollin shqiptar dhe atë botëror, ku lojtarë e trajnerë të njohur, fillimisht kanë punuar në kategoritë inferiore, madje duke pasur edhe rezultate shumë të larta! Më parë kishte shukmë dhunë, ka qenë tmerr Kategoria e Dytë, kurse tani, kualiteti dhe cilësia janë rritur dukshëm, por edhe financat…

VANGJELI: Sigurisht, kampionati i inferiorëve nuk preferohet nga asnjë futbollist. Unë kam luajtur edhe me Tomorin në të Dytën për herë të parë! Këtu ka ndodhur që duan të mundin ndonjeherë edhe me dhunë! Unë kam krijuar besimin tek vetja, por edhe më ndihmon njohja e psikologjisë së skuadrave dhe fushave problematike. Përgjithësisht i kam suportuar me shumë qetësi. Por, smund ta fshehim se edhe njohjet personale na kanë bërë punë (qesh) edhe pse deri më tani në këtë kampionat me Egnatian s’kemi ndeshur në asnjë problem.

Aktualisht, pas javës së nëntë me skuadrën tuaj ndodheni në krye të tabelës, e konsideroni këtë renditje provizore brenda parashikimeve tuaja në planin personal por edhe si skuadër?

KRISTAQI: Nuk kemi pse ta fshehim aspak faktin që Naftëtari që unë drejtoj është ndërtuar në verën e kaluar për të qenë pikërisht i tillë përsa i përket renditjes. Suksesi bazohet tek puna dhe në këtë drejtim, ne jemi brenda të gjitha parashikimeve tona si klub por edhe unë si trajner. Kam punuar së bashku me klubin që skuadra të funksionoj fillimisht duke u ndërtuar me elementë cilësor dhe duke e realizuar këtë objektiv primar. Detyrimisht që ishte radha jonë si skuadër që të justifikonim si investimin ashtu edhe besimin e madh që kanë tek ne faktorët mbështetës dhe sportdashësit kuçovar në mënyrë të veçantë. Ajo që unë kam besuar dhe e përcjell këtë besim vazhdimisht te skuadra ime, ka qenë dhe mbetet fakti se përderisa u ndërtuam për të qenë të parët s’ka asnjë arsye që të mos kemi vazhdimësinë dhe të ruajmë formën konstante. Nuk do e lëshojmë më kreun….!

VANGJELI: Jo vetëm që kishim parashikuar me bindje të plotë se ky do të ishte sezoni ynë, por që të jem i sinqertë ajo që nuk kishim parashikuar ka qenë kjo shkëputje e ndjeshme nga rivalët tanë. Nga sa më kanë bërë me dije drejtuesit e skuadrës, por edhe shokët futbollistë, nisur nga eksperienca e sezonit të kaluar Egnatia ka shfrytëzuar mjaft mirë njohjen e skuadrave kundërshtare dhe ambientin përgjithësisht në ndeshjet në transferta. Në këtë aspekt, sigurisht që me përbërjen që kemi, jo vetëm që kemi treguar në çdo takim vlerat tona të vërteta për të merituar atë që na takon, por edhe se kemi bërë diferencën





Si i konsideroni rivalët tuaj në grup dhe cilën prej tyre vlerësoni si konkurruesen më të denjë të skuadrës suaj?!

KRISTAQI: Jemi ende në rrugë e sipër dhe s’kemi mbyllur ende fazën e parë për të bërë konkluzione të sakta apo nxjerrë përfundime të tilla. Por,në një farë mënyre diçka është “kristalizuar” përsa i përket rivalëve tanë, ku unë e deklaroj me shumë përgjegjësi profesionale sigurisht, që vëndi i parë në grupin tonë është “pronë” e Naftëtarit. Kjo sepse kemi më shumë cilësi se kundërshtarët tanë,dhe në luftë për vendin e dytë shikoj skuadrat e Orikumit dhe Delvinës. Të tjerat janë të diferencuara dhe s’mund të konkurrojnë dot për vendin e dytë. Por rëndësi për ne ka që të mundim në ndeshjen direkte Orikumin dhe më pas të mendojmë për shkëputjen!

VANGJELI: Nga sa kam konstatuar edhe nëpërmjet ndeshjeve të deritanishme por edhe nga analiza që i bëjmë renditjes aktuale në këto nëntë javë, unë mendoj se shkëputja jonë është si pasojë e dominimit që po i bëjmë kampionatit. Por, ndërsa dominimi ynë i shërben Egnatias për objektivin final që është edhe misioni ynë kryesor në këtë kampionat, vetë gara nga këto shkëputje duhet të pranojmë se dëmtohet në lidhje me rivalitetin! Gjithçka do të fokusohet në betejën për vendin e dytë, ku konkurrojnë katër-pesë skuadra dhe në këtë aspekt në krahasim me grupin B, tek ne ka më shumë skuadra cilësore dhe konkurrente besoj unë.

Sa të mundshëm e konsideroni mundësinë e një finale midis Naftëtarit dhe Egnatias në fund të këtij sezoni futbollistik, dhe a mund të bëni një prognozë për fituesin?

KRISTAQI: Është plotësisht e mundshme një finale e tillë që për mua do të ishte sa e drejtë aq edhe emocionuese, për vetë faktin se do të gjeja në finale si kundërshtar edhe djalin tim Vangjelin. Me të cilin kam eksperienca të tilla edhe më parë në ndeshje në dy kategoritë më të larta. Përsa është shfaqur ecuria e deritanishme në dy grupet ku kryesojmë si ne ashtu edhe rrogozhinasit, mendoj se është një verdikt i drejtë. Madje, doja të thoja se e kam parashikuar prej kohësh një finale mes Egnatias dhe Naftëtarit.

VANGJELI: Po përderisa po flasim për kryesimin dhe realizimin e objektivave sezonal, detyrimisht që s’kemi se si të mos parashikojmë edhe të ardhmen. Sepse për mua po qe se beson në atë që kërkon të realizosh si mision dhe objektiv, detyrimisht që do të flasësh edhe për finalizimin e objektivit. Vetë ecuria e dy skuadrave tona të çon në një përfundim të tillë, që ne do të ndajmë trofeun me Naftëtarin në një finale që unë e dëshiroj të luhet në Tiranë. Përsa i përket prognozës, sado shpejt që jemi në kohë unë nuk e përjashtoj mundësinë që të bëj për vete trofeun dhe duke ditur se njëri do të jetë fituese, jo vetëm që kam synim të dyfishtë ngjitjen në të Parën dhe të jem golshënues në grupin B. Por, edhe sido që të shkojë një finale e mundshme me kuçovarët, e sigurtë është që trofeu i Kategorisë së Dytë do të jetë në familjen Mile. Puna është që kush nga ne të dy ta çojë atë me duart e veta në shtëpi (qesh).

– Futbolli ju mban larg njëri-tjetrit në më të shumtën e kohës, por kur bëheni bashkë si i ndani gëzimet dhe analizoni ecurinë e skuadrave tuaja në kampionat?

KRISTAQI: Po, futbolli na mban larg fizikisht edhe pse kontaktet i kemi të shpeshta dhe gjithnjë para çdo takimi që kemi, i urojmë njëri-tjetrit fitore. Bëhemi bashkë sa herë që kemi mundësinë të cilën na e jep futbolli. Madje, sa na ndan aq edhe na bashkon kur kemi momente pushimi jo vetëm në fundjavë. Natyrisht që kur bashkohemi së bashku në familjen tonë të përbashkët në Berat, flasim më nga afër për punën dhe detyrimet që kemi në skuadrat respective. Unë përpiqem që të mësoj nga problematika që kalon Egnatia në kampionat në çdo ndeshje, sikurëse edhe ndihem jashtëzakonisht i kënaqur për suksesin e kësaj skuadre. “Qershia mbi tortë” është kur djali im kryen paraqitje të nivelit të lartë duke i shërbyer skuadrës së tij me lojën dhe golat e tij.

VANGJELI: Po kështu është jeta dhe profesioni ynë, që na mban larg për aq kohë sa ne plotësojmë detyrimet tona në jetë dhe si të tillë mungesat janë të kuptueshme si dhe të parashikueshme për periudha të ndryshme. Por, ato kanë një limit dhe fizikisht jemi pranë kur shfrytëzojmë pushimin e fundjavës dhe ndërprerjen e kampionatit. Megjithëse asnjëherë nuk mund të mungojnë kontaktet tona të përditshme. Unë i detyrohem shumë babait tim, për mënyrën se si ai është përkujdesur jo vetëm në hapat e mi të parë kur u formova si futbollist, por edhe për të më bërë ky që jam sot si një njeri i denjë në jetë për familjen dhe shoqërinë. Ndaj edhe vazhdimisht, ndjek çdo këshillë të tij dhe i uroj gjithnjë sukses në punë, ku ajo çka po arrin me Naftëtarin në këtë kampionat është falë përkushtimit të tij si një trajner serioz dhe profesionist. Madje, meqë më pyetët për finalen me Naftëtarin, kam filluar që të interesohem që tani (qesh).

Nëse mundeni, si dy beratas a mund të deklaroheni nëse ju mungon skuadra e Tomorit, dhe parashikoni që një ditë ti jepnit lamtumirën futbollit në qytetin tuaj të vendlindjes!

KRISTAQI: Kush thotë të kundërtën dihet që nuk flet sinqerisht dhe nuk thotë as të vërtetën. Kështu që do të ishte një naivitet edhe për mua që t’i mohoj vetes një ndjesi të tillë. Ndaj edhe nuk e përjashtoj asnjëherë mundësinë e rikthimit tim tek Tomori. Ku gjithnjë ndjej detyrimin e madh për t’i shërbyer me të gjitha mënyrat dhe sa të mundem futbollit beratas dhe Tomorit. Në profesionin tim si trajner, më ka ndodhur edhe më parë që të drejtoj skuadra të ndryshme brenda vendit dhe kështu e ka ky profesion që duhet të shërbesh atje ku kanë nevojë për ty. Por, nuk mund t’i rezistosh asnjëherë dëshirës për të drejtuar Tomorin dhe kjo më tundon gjithnjë, por për momentin kam një mision për të kryer me Naftëtarin ku parashikoj të vazhdoj sa më gjatë për të rikthyer futbollin kuçovar në vendin ku i takon dhe e dëshiron tifozeria e këtij qyteti.

VANGJELI: Në kohët e sotme dhe në lëvizjen e lirë, ka një tjetër specifikë përsa i përket kontributit si futbollist apo si trajner. Kështu që ky aspekt është shumë pozitiv sepse të ndihmon që të pësosh në vazhdimësi ndryshime si të karakterit sportiv ashtu edhe në atë ekonomik. Mua personalisht, më ka shërbyer shumë që kam lëvizur shumë për gati një dekadë në disa skuadra të njohura dhe kategori të ndryshme. Madje, edhe më kanë vlejtur shumë këto eksperienca në fushë dhe jashtë saj përsa i përket kulturave që kam përfituar. Por, është tjetër gjë kjo dhe tjetër dëshira e vazhdueshme për të qenë një kontribues i rregullt i vlerave sportive të skuadrës së qytetit tënd të vëndlindjes. Kur më pyet për Tomorin, përgjigja del direkt. Dua ta mbyll karrierën te Tomori. Por, kam ende për të dhënë si futbollist, dhe të paktën momentalisht të ardhmen time e shikoj tek Egnatia edhe në sezonin e ardhshëm. Nëse një ditë do të zgjidhja skuadrën ku do të mbyllja futbollin ajo pa më të voglin dyshim do të jetë Tomori. Aty ku e nisa rrugën time në futboll, aty dua edhe ta mbyll dhe në këtë aspekt dua të jem një kopje e babait tim të njohur Kristaqit.