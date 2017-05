Këshillat e Moxhit zënë vend, Atanda projektohet titullar

“Më pëlqeu Atanda, duhet të luajë më shumë”, – mjaftonte kjo deklaratë e këshilltarit të presidentit Demi, Luçiano Moxhi dhe mbrojtësi nigerian të kthehej përsëri si titullar. Mbase jo i përhershëm, por pas asaj paraqitjeje në ndeshjen me Kukësin, Atanda ka treguar se meriton më shumë vëmendje dhe minuta. Futbollisti edhe në sfidën ndaj Laçit me shumë mundësi do e nisë nga minuta e parë. Këtë ka treguar stërvitja e djeshme dhe skemat që ka bërë trajneri Sulejman Starova në seancës stërvitore. Kjo u pa qartë ditën e djeshme, në stërvitjen e zhvilluar në Pezë, në orën 16:00.

ATANDA – Starova ka provuar dy skema të ndryshme ditën e djeshme në stërvitje dhe mbrojtësi Sodiq Atanda ka qenë në formacion në të dyja. Nigeriani duket se do të fitojë minuta, ndërkohë që balotazhi tashmë është mes Malotës dhe Krasniqin. Lojtari me ngjyrë në dy fazat e para kur ishte në formacion ka luajtur me Krasniqin në qendër, ndërsa mbetet të shihet se si ndo të zhvendosen tani.

DILEMAT E TJERA – Sfida me Laçin duhet fituar me patjetër, pasi një ndalje e mundshme do të shuante përfundimisht shpresat për të fituar titullin kampion. Formacioni që do të hedhë në fushë nga minuta e parë po e mundon jo pak Starovën. Në mbrojtje mbetet të përcaktohet se kush e fiton balotazhin ndërmjet Malotës dhe Krasniqit, pasi Fejzullahi dhe Kalari janë të konfirmuar. Në mesfushë ka ndryshime, pasi Ramadani ulet në stol, ndërkohë që Bardhi do e nisë nga e para. Titullarë janë edhe Batha, Trashi dhe Vila. Torasa dhe Ekuban nuk diskutohen. Ndërsa me vëmendje po shihet edhe mundësia e aktivizimit të Sukajt, pasi sulmuesi ka kërkuar më shumë minuta. Kur na ndajnë edhe një ditë nga ndeshja me Laçin, “demat” nuk i kanë të qarta idetë se me çfarë formacioni do të zbresin në fushë.

Mazrekaj e ndjek nga tribuna

Mesfushori Mentor Mazrekaj nuk është stërvitur as gjatë ditës së djeshme me grupin. Kosovari ka probleme me këmbën e tij dhe nuk po arrin të rikthehet plotësisht në dispozicion të trajnerit. Pas sakrificave në ndeshjen ndaj Tiranës dhe Kukësit, kosovari nuk po arrin të futet me grupin dhe stafi mjekësor i ka kërkuar të pushojë dhe të mos e sforcojë këmbën. Mazrekaj mund të rrezikojë edhe karrierën nga ky dëmtim!