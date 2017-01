Kërcet shkelmi në Mal të Zi, Cungu ndërpret miqësoren

Shkodranët u futën dje në ditën e 8-të të minifazës përgatitore, që po zhvillojnë në Ulqin të Malit të Zi. Ata luajtën dje miqësoren e dytë, nëse mund të konsiderohet e tillë. Vështirësia për të gjetur kundërshtar për miqësore ka qenë e madhe, sepse gjatë kësaj periudhe në kampingjet malazeze nuk ka pasur asnjë ekip të grumbulluar. Miqësorja e së shtunës së kaluar ishte një improvizim brenda familjes, duke detyruar të rinjtë e Akademisë të udhëtojnë brenda ditës nga Shkodra për në Ulqin. Sidoqoftë, tekniku Cungu u mundua ta shfrytëzonte atë ndeshje në maksimum për të testuar të tijtë dhe në një farë mënyre ia arriti qëllimit.

MIQËSORJA E SHKELMAVE – Dje pasdite ka ardhur miqësorja e dytë në tokën malazeze, ku ka pasur edhe të papritura. Në fakt, kundërshtari nuk ishte një ekip zyrtar i kampionatit malazez, por një seleksion me lojtarë koreanë e japonezë, të cilët menaxherë të ndryshëm nga Mali i Zi dhe jashtë tij i grumbullojnë në Podgoricë, me qëllim aktivizimin e tyre në ekipet e kampionatit vendës. Në këtë këndvështrim, interesi ka qenë dypalësh, i menaxherëve për të testuar kontigjentin e tyre para përfaqësuesve të klubeve malazeze, dhe nga ana tjetër i Vllaznisë për të kolauduar skuadrën në këto ditë përgatitore. Trajneri Cungu ka hedhur në fushë formacionin më të mirë, që përbëhej nga Agoviç në portë, Gocaj, Cicmil, Vrapi, Muleno në mbrojtje, për të vijuar me Krymin, Krujën, Tafilin e Çinarin në mesfuishë, si dhe Kalanë dhe Shtubinën në sulm. Ndeshja nis me ritëm të shpejtë, por problem ishin ndërhyrjet e ashpra të kundërshtarëve. Në këto kushte, ka ardhur goli i avantazhit për formacionin e improvizuar malazez. Shkodranët janë kundërpërgjigjur me një supergol të Arlind Kalasë, që barazon edhe shifrat në 1-1. Skuadrat japin sinjalet se mund të kishte një nivel të kënaqshëm në fushë, por, rreth minutës së 30-të ndeshja është ndërprerë. Shkak u bë rritja në mënyrë të ndjeshme e ndërhyrjeve të rënda dhe aspak profesionale të futbollistëve japonezë. Me egon apo dëshirën për të bërë më të mirën, ata kanë kaluar çdo limit me ndërhyrjet e tyre të egra në dëm të futbollistëve shkodranë. Më së shumti, pasojat i kanë vuajtur mesfushorët Kruja dhe Krymi. Në këto kushte, tekniku Cungu nuk ka hezituar aspak dhe, pasi ka reaguar ndaj arbitrit dhe menaxherëve të skuadrës kundërshtare, ka kërkuar ndërprerjen e takimit. Kuptohet që i është druajtur dëmtimit të lojtarëve të tij. Pasi skuadra kundërshtare është larguar nga fusha, tekniku kuqeblu ka vijuar me një lojë mes të tijve, duke plotësuar minutazhin e duhur.

Gaspër Marku