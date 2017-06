Keita, Bilia, Beloti, Morata… Dikush të ndalojë Milanin!

Në fshehtësi totale, Milani vazhdon që të kryejë operacionet e merkatos… Pas takimit të sotëm mes Mirabelit dhe Raiolës për Donarumën (ku kanë gjetur një akord, por që ende s’është bërë zyrtar dhe pritet përgjigjia deri të hënën, për një përgjigje përfundimtare), goditjet e radhës zyrtare do të jenë Kesi të hënën dhe Rodriguez i Volfsburgut gjatë javës së vjen. Por, surpriza e madhe është se “Djalli” është pranë goditjes së dyfishë te Lacio, Keita-Bilia. Pa harruar sulmin per Belotin, me 70 mln euro dhe 10 mln bonus, por ndonjë lojtar në negociata (Niang, Bertolaçi)… Sakaq, për Moratën pritet Champions (akord rroge 8 mln euro në sezon). Reali kërkon 70 mln euro.