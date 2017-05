Kategoria Superiore, po luhen finalet!

KATEGORIA SUPERIORE, JAVA e 35-të

Kukësi – Skënderbeu 1-0

Goli: Pejiç 47′ pen.

Kukësi: Koliçi, Hallaçi, Shameti, Alla, Imami, Dvornekoviç, Musolli, Lena, Karioka, Emini, Pejiç. Trajner:Ernest Gjoka

Skënderbeu: Shehi, Vangjeli, Radas, Jashanica, Mici, Osmani, Orelesi, Gavazaj, Latifi, Xhejms, Salihi. Trajner: Ilir Daja

Kartonë të verdhë: Shameti 34′ / Radas 4′

Karton i kuq: Mici 11′, Osmani 60′

Gjyqtar: Enea Jorgji

GOLI

47′ Emini merr një top brenda zonës, pas pasimit me kokë të Pejiç, duke e mbrojtur më pas me trup dhe në kontakt me Jashanicën rrëzohet. Penallti për Kukësin dhe gol i Pejiçit. Pozicioni i Eminit, i diskutueshëm

EPISODET

11′ Mici mundohet të ndalë Pejiçin, i cili po shkonte drejt zonës. Krah më krah, rrëzohet kroati, karton i kuq për Micin. Jorgji merr një vendim dramatik për ndeshjen, polemikat do të zgjatin pa fund, pasi nga përsëritja e aksionit duket një dyluftim i ndershëm.

———————————————–

Teuta – Vllaznia 1-0

Teuta: Kastrati, Beqja (Erand Hoxha 7′), R. Hoxha, Markoviç, Kotobelli, Progni, Dita, Hila, Çyrbja, Bangal, Magani. Trajner: Gugash Magani

Vllaznia: Selimaj, Gurishta, Bicaj, Pjeshka, Shtubina, Hajdari, Krymi, Kruja, Çinari, Kalaja, Bakaj. Trajner: Armando Cungu

Kartonë të verdhë: Markoviç 34′ / Bicaj 13′

GOLI

57′ Progni realizon pas nje aksioni te bukur te Teutes

Flamurtari – Laçi 0-0

Flamurtari: Halilaj, Jakovljeviç, Mauricio, Veliu, Mersini, Telushi, Fazliu, Shkodra, Neziraj, Radoviç, Bushiç. Trajner: Shpëtim Duro

Laçi: Selmani, Musaj, Qaqi, Lulaj, Sefgjini, Jonuzi, Gjoni, Vucaj (Lushkja 27′), Nika, Serxhio, Mensah. Trajner: Stavri Nica

Kartonë të verdhë: Telushi 45′ / Nika 43′, Sefgjini 44′

EPISODET

7’ Vucaj trondit shtyllën e portës vlonjate, me një predhë nga distanca. E nis frikshëm Laçi.

27′ Del i dëmtuar kapiteni i Laçit, Erjon Vucaj. Problem serioz për Laçin, pasi Vucaj është lideri i skuadrës dhe po luante shumë mirë.

———————————————–

Tirana – Luftëtari 2-0

Goli: Ede 45′, Mervej 84′

Tirana: Lika, Doka, Cake, Hoxhallari, Kërciku, Akua, Daja, Mervejl, Taku, Mojse, Ede. Trajner: Mirel Josa

Luftëtari: Ruçi, Liçaj, Bojom, Beqiri, Rapa, Aleksi, Brahimaj, Rroca, Bregu (Zogaj), Rexhinaldo, Bengui. Trajner: Mlladen Milinkoviç

Kartonë të verdhë: Brahimaj 23′, Beqiri 33′

EPISODET

45′ Tirana shënon, Ede pak metra larg vijës fatale çon në rrjetë një pasim i ardhur nga e majta e sulmit. Goli duhej anuluar, Ede ishte në pozicion jashtë loje!