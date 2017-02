Kategoria e Parë luhet në 4 ditë

Duke pasur parasysh edhe transmetimin televiziv të ndeshjeve të Kategorisë së Parë, FSHF ka publikuar sot kalendarin e javës së 15-të, që do të luhet nga e premtja deri të hënën.

Nis të premten me Apolonia-Dinamo, dy emra të mëdhenj, por larg lavdisë së vet, ndeshje që do të tansmetohet në TVSH.

Po ashtu, do të transmetohet direkt edhe Kastrioti-Kamza, një derbi shumë interesant, të dielën.

Të hënën do të luhen dy ndeshje: në RTSH do të transmetohet supersfida e Grupit B, Bylis-Lushnja, ndërsa në Kuçovë do të luhet Tomori-Shkumbini, pasi në Berat fusha është bërë për të mbjellur patate.

KATEGORIA E PARE – JAVA 15