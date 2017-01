Karabeci: Edhe me grupin aktual jemi OK

Kapiteni i Tiranës, Erando Karabeci, ka folur për Supersport nga Turqia, ku është me Tiranën për minifazën përgatitore. Për Karabecin Tirana ka një grup shumë të mirë dhe me organikën aktuale mund t’ia dalë mbanë këtë sezon, edhe pse flitet shumë për merkaton: “Mendoj se çdo ekip kërkon të përforcohet sa herë vjen periudha e merkatos, por duhet ta pranojmë se alternativat në janar janë të pakta. Se ku ka nevojë skuadra për përforcime këtë e dinë drejtuesit, por unë mendoj se edhe me grupin aktual jemi “ok””.

Kapiteni ka folur edhe për çështjen e fundit, mungesën e disa lojtarëve, që morën pushime më të gjata, por nuk janë bashkuar ende me skuadrën për shkak të motit të keq: “Është një minifazë që shërben për kolaudimin e grupit, por edhe për të gjetur ato skema apo rreshtime që na japin më shumë rezultat. Problemi është se disa lojtarë kryesorë ende nuk kanë mbërritur për shkak të kohës së keqe dhe kjo nuk është gjë e mirë në këtë minifazë.”

Për titull Karabeci nuk flet: “Të pretendosh që je për titull kampion duhet të kesh vazhdimësi në rezultate. Ky ka qenë problemi ynë më i madh gjatë pjesës së parë të sezonit. Për lojën që kemi zhvilluar ndoshta kemi qenë ndër më të mirët, por kjo nuk mjafton”.