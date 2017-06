Kapiteni Agolli: Ishte një nder, De Biazi është një prej nesh tashmë

Faleminderit Mister! Në 6 vitet tuaja në drejtimin e kombëtares, na mësuat shumë, na treguat qe forca e grupit mund të sjellë rezultate të pamenduara, e na bëtë të besojmë më shumë tek vetvetja. Bashkë arritëm të shkruajmë historinë e futbollit shqiptar, e emri juaj aty qëndron me shkronja kapitale. Po e lini skuadrën në një nivel më të lartë seç e gjetët para 6 vjetësh, me pretendime për rezultate më të mira e per lojë me të bukur. Për të gjitha këto, jam i bindur që shqiptarët do t'ju mirëpresin gjithmonë. Fundja, edhe ju jeni një prej nesh tashmë. Mirupafshim ne rrethana të tjera, e uroj kurrë si kundërshtarë! Ishte një nder. Grazie Mister! Nei vostri sei anni alla direzione della squadra nazionale, ci avete insegnato molto, ci avete mostrato che la forza del gruppo può portare risultati inaspettati, e ci avete fatto credere di più in noi stessi. Insieme siamo riusciti a scrivere la storia del calcio albanese, dove il vostro nome sara scritto in caratteri cubitali. Lasciate la squadra in un livello superiore a quando l'avete trovata sei anni fa, con la gente che si aspetta risutlati migliori e bel gioco. Per queste ragioni, sono convinto che per gli albanesi sarete sempre il benvenuto. Dopo tutto, adesso siete uno di noi. Ci rivediamo in altre circostanze, mi auguro mai come avversari! E stato un onore.

