Lushnja-Kamza në shtetrrethim, si ndeshje e kombëtares

Nesër pasdite (16.30) luhet në Elbasan finalja e Kategorisë së Parë Lushnja-Kamza, dy skuadrat e sapongjitura në Superiore, që do të përballen për trofeun e ekipit më të mirë në Kategorinë e Parë.

Të paktën duke parë premtimet në rrjetet sociale, në “Elbasan Arena” pritet një numër i madh tifozësh nga të dy krahët.

Kjo ka bërë që policia e Elbasanit të marrë masa të jashtëzakonshme, ndoshta edhe të tepruara, pasi nuk ekziston ndonjë rivalitet i madh mes Kamzës e Lushnjes dhe të dy klubet janë duke festuar ngjitjen në Superiore, ndaj edhe tifozët që do të shkojnë, do ta shfrytëzojnë ndeshjen për festë dhe jo për sherr.

Ja masat e marra nga policia për atë ndeshje, që ngjan si një ndeshje e kombëtares shqiptare:

– Nuk do të lejohet parkimi i automjeteve përreth dhe përballë stadiumit.

– Nuk do të lejohet lëvizja dhe parkimi i mjeteve nga rruga “Kamber Sejdini” deri tek “Kryqëzimi i rrugës së Tapetave”

– Nuk do të lejohet lëvizja dhe parkimi i mjeteve në segmentin rrugor nga “Kryqëzimi i rrugës së Tapetave” deri tek “Ish-Konservimi”

Do të ketë shtim të shërbimeve në dy anët e bulevardeve “Qemal Stafa” dhe “Aqif Pasha”, me qëllim parandalimin e çdo veprimi që cenon rendin publik.

Lidhur me ndeshjen do të angazhohen 200 punonjës policie, nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, Komisariatet vartëse të saj dhe FNSH-ja. Të gjithë sportdashësit që do të marrin pjesë në këtë aktivitet, të jenë të pajisur me biletë dhe me kartë identiteti dhe të mos kenë me vete:

a) sende të forta, b) shishe (çfarëdolloj) c) fishekzjarrë d) monedha apo metale (çfarëdolloj) e) çelësa të ndryshëm

Në të kundërt NUK do të lejohen të futen në stadium.

Në hyrje të stadiumit do të kontrollohen të gjithë sportdashësit.

Drejtoria e Policisë Elbasan u kërkon qytetarëve që të minimizojnë më datë 26 maj lëvizjen e tyre me automjet brenda qytetit të Elbasanit, ç’ka do të sillte një ndihmesë të madhe në zhvillimin sa më normal të këtij aktiviteti.