Kamza afron 3 lojtarë

Ishte skuadra më e mirë e Kategorisë së Parë vitin e shkuar, por Kamza duket se nuk ka ndërmend ta ulë përqendrimin dhe vazhdon të forcohet.

Sot Kamza mposhti 3-1 Laçin në një miqësore ku u panë edhe 3 lojtarë të rinj me fanellën e Kamzës.

Portieri Daniel Lamellari, i cili ka shkëputur marrëdhëniet me Pogradecin, sulmuesi Enzo Malindi, i cili fazën e parë ishte te Laçi dhe japonezi Rio Kato, i cili ka luajtur për disa sezone mes Gjermanisë e Malit të Zi, ishin 3 lojtarët të cilët me shumë gjasa do të jenë pjesë e Kamzës për pjesën e dytë të sezonit.