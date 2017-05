Kampionët, asnjë ndryshim në finalen e “Zeqir Ymerit”

Nuk ka asnjë dyshim për ndeshjen e sotme në Kukës. Skënderbeu do të zbresë në fushë me formacionin më të mirë të fazës së katërt. Me përjashtim të Lilajt të dëmtuar, të gjithë ata që do të jenë sot në fushë, kanë qenë vazhdimisht titullarët e Dajës. Problemi pas ndeshjes së kaluar ishte Hamdi Salihi, i cili u rikthye nga Serbia pas dy ditësh terapie dhe qetësoi kampin bardhekuq, pasi u rikuperua në kohë rekord. Shqetësime ka pasur edhe Liridon Latifi, por edhe ai arriti të rikuperohet. I treti që rrezikonte ishte Tefik Osmani, që ndaj Tiranës luajti në minutat e fundit për të mos rrezikuar. Edhe ai është gati. Të tre titullarë, që i duheshin skuadrës për këtë transfertë. Nuk ka asnjë të pezulluar dhe skema taktike e trajnerit Daja mbetet po ajo, 4-2-3-1.

Formacioni i mundshëm i Skënderbeut

hehi

Vangjeli Radas Jashanica Mici

Osmani Orelesi

Gavazaj Xhejms Latifi

Salihi