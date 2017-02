Kaba Sambou ndryshon destinacion, nga Partizani në Kosovë

Kaba Sambou nuk do të qëndrojë te Partizani, edhe pse u konsiderua si një lëvizje e goditur, pasi futbollisti është 20 vjeç dhe pjesë e kombëtares së Gambias. Të dhënat e tij trupore mjaft të mira, pasi është i gjatë 1.90 cm dhe mjaft elegant, ndërsa për të Gambia ka shpresa të mëdha.

Megjithatë, ndonëse u mendua që do të afrohej te të kuqtë që në fillim të janarit dhe do të ishte pjesë e skuadrës në fazën përgatitore në Turqi, ai nuk iu bashkua “demave” për shkak të mospajisjes me vizë. Sambou ka mbërritur në Shqipëri vetëm pasi skuadra ishte kthyer nga Turqia dhe nisi periudhën e provës me të kuqtë, por trajneri Starova nuk e ka përfshirë në ekipin e parë.

Tashmë Kaba Sambou shkon të Trepça ’89 në Kosovë, ku nuk përjashtohet që Partizani ta ketë çuar me marrëveshje miqësore, për ta vëzhguar lojtarin në vazhdim.