Juve nuk fal, “gllabëron” edhe Derbin e Italisë

Juventusi ka fituar 1-0 Derbin e Italisë kundër Interit dhe vazhdon i qetë rrugën drejt titullit kampion, që tashmë duket i sigurt, pasi është e qartë që asnjë skuadër nuk është në nivelin e kampionëve.

Një predhë e Kuadrados në fundin e pjesës së parë vendosi fatet e një sfide që pati raste nga të dyja krahët në pjesën e parë, ndërsa Dibala e Pjaniç goditën traversën dhe Ikardi pretendoi për një penallti.

Në pjesën e dytë Interi u postua në sulm, por nuk krijoi ndonjë rrezik të madh, edhe pse luajti mirë dhe largohet nga “Juventus Stadium” me vetëdijen se në aspektin e lojës është rritur ndjeshëm në krahasim me disa muaj më parë.

Juan Guillermo Cuadrado with the thunderbolt from outside the box. #cuadrado #SerieA #JuventusInter #juveinter pic.twitter.com/kKU1v73mxu

— Leonardo Rueda (@LeonardoRueda7) February 5, 2017