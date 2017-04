Junajtid “peshkon” Selta Vigon

Është hedhur shorti i gjysmëfinaleve të Ligës së Europës. Shorti ishte i hapur, pa asnjë kufizim dhe kriter. Finalja do të zhvillohet në Stokholm, më 24 maj.

Mançester Junajtid, favoriti i madh për fitimin e trofeut, është vendosur përballë Selta Vigos, me ndeshjen e vajtjes që do të luhet në Spanjë.

Ajaksi, klubi i vetëm në garë që e ka fituar më parë Kupën UEFA, që përjashtoi nga Europa edhe klubin e fundit gjerman në garë, do të ndeshet me Lionin, me vajtjen që do të luhet në Holandë.

Ndeshjet e vajtjes do të luhen më 4 maj dhe të kthimit më 11 maj.

LIGA E EUROPËS/ GJYSMËFINALE

Ajaks – Lion

Selta Vigo – Mançester Junajtid