Jovanoviç: Ndalim Latifin dhe fitojmë

Gëzim Beqiri

Luftëtari pret Skënderbeun dhe vendin e katërt e ka siguruar edhe për një javë, pas ndalesës që bëri Vllaznia në shtëpi me Korabin. Para ndeshjes me korçarët ka dalë në konferencë për shtyp zëvendëstrajneri Marko Jovanoviç, i cili ka pranuar që Skënderbeu është një skuadër shumë e mirë, por Luftëtari është përgatitur të ndalë jo vetëm Latifin, por gjithë ekipin korçar.

“Është e ditur që Skënderbeu është skuadër e madhe, por ne kemi kryer përgatitje të shkëlqyer për ta përballuar atë në lojë. Nuk e konsideroj ndeshje finale për skuadrën tonë. Skënderbeu po,e ka ndeshje finale dhe presioni bie mbi ata, pasi është në garë me Kukësin dhe Partizanin për titullin. Skënderbeu është skuadra më e mirë e sezonit, ndaj do vlerësimin e duhur për ta mundur. Në ndeshjet e fundit ka qenë edhe më e fortë. Nuk mund të deklaroj si do përfundojë ndeshja, mund të marrim një pikë, mundet tre. Rëndësi për ne ka që futbollistët do të japin në fushën e lojës 100% të mundësive të tyre. Na mungon Brahimaj i pezulluar, ndërsa Ramadani edhe pse i riaftësuar, mund të mos e fillojë ndeshjen nga minuta e parë, ashtu edhe Bojom. Ekipi nuk është dy apo tre lojtarë. Kemi grupin e duhur të futbollistëve për të bërë plotësimet e duhura dhe t’i përgjigjen nivelit të titullarit. Të gjithë të pranishmit e tjerë në ekip mund të luajnë së bashku dhe të fitojnë ndaj çdo kundërshtari. E dimë që Skënderbeu ka pjesën ofensive më mirë se skuadra jonë, por po të bëjmë krahasimin nuk kemi shumë diferencë. Kanë një Latif që dallon dhe kemi marrë masat ta ndalojmë jo vetëm atë, por lojën në grup të Skënderbeut dhe të jemi ne fituesit”, thekson Jovanoviç në deklaratën e tij.

Formacioni i mundshëm:

Miraka – Liçaj, Beqiri, Rapa, Zguro – Aleksi, Mutumane, Rroca – Bregu, Abazaj, Rexhinaldo