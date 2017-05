Josa, shumë dilema për anti-Skënderbeun

Olsi Avdiaj

Luks për Tiranën para Skënderbeut. Shtohen radhët e bardhebluve. Nga mbrojtja në sulm, të paktën Tirana në tri ndeshjet e fundit pritet të ketë një organikë të plotë. David Domgjoni është kthyer plotësisht në mbrojtje dhe me ardhjen e tij bëhen katër futbollistë që mund të luajnë në këtë repart. Ata janë Olsi Teqja, David Domgjoni, Marvin Turtulli dhe Klisman Cake. Problemi tjetër i madh i Josës mbetet mbipopullimi në mesfushë. Kështu Daja, Karabeci, Akua, Mervejl dhe Gilman Lika luajnë për tre vende. Paraqitjet e fundit kanë bërë që të gjithë futbollistët të jenë në kuota të larta. Trajneri i bardhebluve ka shumë punë dhe kjo u pa edhe në stërvitjen e djeshme, ku ai e ka të vështirë të lërë jashtë dy nga futbollistët.

Gilman Lika si sulmues i dytë?

Një nga anët pozitive që u pa në ndeshjen me Korabin ishte fakti që Gilman Lika në pjesën e dytë, funksionoi shumë mirë si sulmues i dytë. Prej tij erdhi goli i parë dhe shumë raste të tjera. Edhe në stërvitje Gili ka qenë shumë në formë dhe në ndeshjet e fundit ka qenë një nga alternativat më të mira për Mirel Josën. Do të luajë apo jo me Skënderbeun. Këtë e vendos vetëm Mirel Josa.

Formacioni, kthehet Mervejl në krah?

Kundër Skënderbeut Tirana kërkon rezultat. Jo sepse do t’i prishë punë kundërshtarëve për rrugën e tyre të titullit, por sepse kërkon dëshpërimisht pikë. Bardheblutë në tri ndeshjet e mbetura duhet të marrin të paktën 3 deri në pesë pikë për të qenë të sigurt në Superiore. Për këtë qëllim, Josa do të hedhë në Korçë një formacion të njohur dhe sulmues. Ose më saktë, atë të njëjtë si në derbi. Edhe pse nuk e ka provuar dje, Josa do të luajë me Likën, Dokën, Teqjen, Turtullin, Hoxhallarin, Dajën, Karabecin Akuanë, Takun, Mervejlin dhe njërin prej dyshes Ede-Sise. Mervejl kthehet majtas, ndërkohë që Moise mund të jetë në stol. Por ky është një plan, pasi Josa mund të vendosë edhe për zgjidhje të tjera.

Dëmtohet Halili

Një shkelm i Olsi Teqjes ka bërë që Grent Halili të lërë stërvitjen. Futbollisti i bardhebluve dje ka qenë nga më aktivët në fushë. Pas dy tre përplasjesh me Teqjen, Halili ka pasuar një goditje përfundimtare. Më pas ka lënë fushën në anësore dhe është kuruar nga stafi mjekësor. Mësohet se Halili ka pësuar një goditje në kavilje gjatë stërvitjes së djeshme, por nuk rrezikon Skënderbeun.

Ede me grip, mungoi edhe dje

Ifeani Ede ka munguar edhe dje në stërvitjen e Tiranës. Futbollisti është me grip dhe për të dytën ditë me radhë nuk është paraqitur në stërvitje. Për Josën mungesa e tij është e rëndësishme, sepse afrikani është një nga titullarët e skuadrës, por edhe golashënues dhe normalisht titullar në fazën e fundit të kampionatit. Nëse nuk ia del për ndeshjen e së hënës, gati është Sise që mbetet zëvendësuesi i Edesë.