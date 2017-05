Josa: Pesë muaj pa fitore, e turpshme

Mirel Josa merr frymë pas fitores kundër Korabit, suksesi i parë në kampionat për këtë vit, por duke folur në mikrofonin e Supersportit, trajneri bardheblu e pranon se ka qenë një periudhë e zezë: “Sot duhet të fitonim se s’bën, jo se nuk duhet të fitonim ndeshjet e tjera. Kemi ardhur në një pikë që dhe mua më vinte turp që kishte skuadra 5 muaj pa fituar. Fitorja e sotme nuk do të thotë që janë shuar të gjitha problemet që ka Tirana. Nuk ka ardhur momenti që unë të jem i kënaqur me skuadrën edhe pse sot u fitua loja”.

Deri tani Tirana kishte luajtur edhe ndeshje të mira: “Nuk jam bërë pishman për asgjë që kam vepruar me skuadrën. Duke filluar që nga ndeshja e Shkodrës e në vazhdim, skuadra më ka pëlqyer në momente te caktuara. Këtu do fus ndeshjen me Partizanin ndeshjen me Flamurtarin pavarësisht humbjeve. Ndeshet me Vllazninë me Teutën dhe Laçin kanë qenë shumë të dobëta për ne”.

Finalja e kupës po afrohet, por mbijetesa mbetet e pasigurt: “Nuk më intereson fara kupa e Shqipërisë. Më intereson më shumë sigurimi i mbijetesës sa më shpejt. Nuk më shkon mëndja deri ne 31 maj. Pikësynimi më i madh i joni është mbijetesa”.