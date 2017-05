Josa pa dilema: “All in” kundër Vllaznisë

Ka kyçur gojën prej një muaji! Dhe realisht nuk ka çfarë thotë. Do ta vendosë fusha se cila skuadër do të qëndrojë në Kategorinë Superiore. Gjithsesi, deri në fund, Josa do të qëndrojë në ankth. Respekton në maksimum, si kundërshtarin, qytetin dhe trajnerin mik. Por këtë herë nuk ka mëshirë mes dy kampeve. Njëra prej skuadrave duhet të fitojë dhe për t’ia dalë Josa do të hedhë formacionin më të mirë në fushë, ndonëse mund të bëjë ndonjë ndryshim të vogël.

Formacioni – Nuk ka asgjë të fshehtë. Mirel Josa ka vendosur që të luajë me ekipin fitues. Me atë ekip që ka luajtur shumë mirë gjatë gjithë këtyre javëve. Kthehet Karabeci, pas pezullimit me kartonë, ashtu si edhe Turtulli e Teqja në mbrojtje. Në portë do të jetë i zakonshmi Ilion Lika. Në repartin e mbrojtjes do të luajnë Doka, Teqja, Turtulli, Hoxhallari. Një katërshe e konsoliduar prej kohësh. Në mesfushë nuk ka ndryshime. Karabeci bashkohet me dyshen Akua dhe Daja. Ky i fundit ka lënë pas dëmtimin, që po e dërrmonte këto ditë dhe është stërvitur normalisht me ekipin. Taku djathtas dhe Mervejl majtas do të mbështesin qendërsulmuesin Ede. Një 11-she që gjithmonë ka treguar futboll të bukur në fushë.

Dilema – Mirel Josa, duke parë lojën e mirë të Erion Hoxhallarit në mbrojtje mund ta spostojë lojtarin në qendër siç bëri me Luftëtarin. Kërçiku luajti shumë mirë majtas, por ky ishte një “arnim” për mungesat dhe zor se Josa do të provojë sot në fushën e lojës. Gjithsesi, edhe pwr këtë sfidë ekziston një mundësi e tillë qw trajneri të bëjë disa ndryshime nw formacion.

Formacioni i Tiranës

Lika – Doka, Teqja, Turtulli, Hoxhallari – Akua, Daja, Karabeci – Taku, Ede, Mervejl