Josa: Nuk pres dhurata, do të varet nga ne

Olsi Avdiaj

Vetëm me një fitore tjetër shpëton Tirana. Këtë e di mirë Mirel Josa. Trajneri i bardhebluve është i bindur se asgjë nuk ka mbaruar. Ashtu siç pranon se nuk pret dhurata nga të tjerët. Vetëm me forcat e saj Tirana do të shpëtojë nga rënia një Kategori më poshtë. Josa foli edhe për titullin kampion dhe probleme të tjera të skuadrës së tij.

-Tirana fiton, por ende nuk e ka siguruar mbijetesën…

Janë momente të mira për ne, sa i përket lojës. Por tashmë, më shumë rëndësi ka qëndrimi në kategori. Të them të drejtën nuk më kishte shkuar në mendje që do të shkonte puna deri këtu dhe sidomos që do të diskutohej rënia mes Tiranës dhe Vllaznië.

-Tirana duhet të fitojë në Shkodër. Rritet edhe më shumë presioni?

Kjo është gjë tjetër, pasi nuk mund të flas që tani për ndeshjen me Vllazninë. Dua vetëm që të qetësoj skuadrën. Ndaj nesër(sot) ua lash pushim, që të qetësohen. Nga e hëna do nisim punën për finalen. Do të shohim se çfarë problemesh do të kemi. T’i shohim drejtë madje, pasi është një 90-minutësh vendimtar.

-Jeni i kënaqur nga skuadra juaj?

Bëmë vetëm detyrën. Dhe nuk prisnim asnjë dhuratë nga asnjë skuadër tjetër.

-Rezultatet e rivalëve kur i morët vesh?

Vetëm në fund në fakt, nuk jam interesuar shumë. Thjesht më interesonte që sot (dje) të merrnim trepikëshin. Ishte një duel realisht i vështirë, edhe pse për fat ne e zhbllokuam shpjet rezultatin, Luftëtari na vuri në siklet. Ata kanë një ekip që di të luajë topin dhe të bëj futboll.

-Akuzat e Luftëtarit në “Facebook”. Jeni në dijeni dhe çfarë mendoni?

Unë nuk merrem me këto probleme fare. Nuk besoj se zyrtarë të Tiranës të bëjnë këto veprime, pasi Tirana është një klub serioz. Nëse do e kishte bërë, mund ta kishte bërë shumë më përpara këtë gjë. Po e them edhe një herë se Tirana është klub serioz. Nëse kanë prova, le të flasin zyrtarët e Luftëtarit më mirë për këtë çështje.

-Ju flisni për shpëtimin me një kombinim, atë me Vllazninë, por ka edhe kombinime të tjera në javën e fundit e kampionatit?

Nuk pres asnjë të mirë për ne. Nuk e pres kurrë të mirën në drejtim të Tiranës.

Pse nuk e prisni?

Nuk kam pritur kurrë prej të tjerëve, ndaj nuk mund të presim as në 90-minutat e fundit. Tirana vetëm u ka dhënë të tjerave. Jo këtë vit se kemi qenë në pozita të vështira, por vitet e shkuara po.

-Kukësi u shpall kampion, keni një koment?

I uroj sukses Kukësit dhe Gjokës. Pas shumë viteve si “ndjekës”, u shpall kampion, ndaj urime. Këtë sezon nuk ishin mundur, ndaj ndoshta dhe ia dolën.

-Ju ndihmuan tifozët?

Ata janë gjithnjë ndihmë për Tiranën, por të ishin të organizuar do ishte edhe më bukur. Ata janë përherë të mirëpritur. Ndaj shpresojmë që të mbyllim shpjet punë dhe pozitivisht me kampionatin dhe më pas të shohim si do shkojë edhe puna me tifozët. Që ne të jemi të dëlirë në këtë drejtim, duhet shpëtimi fillimisht.