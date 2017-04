Josa: Jemi në udhëkryq, fitorja nuk zgjidh problemet

Mirel Josa e ka të qartë se derbi nuk luhet në kushte të barabarta. Tirana e tij nuk është gjëkundi në krahasim me emrin që ka, Partizani lufton për titull dhe është shumë i karikuar e në formë. Duke folur para derbit, trajneri bardheblu pranon se triumfi në këtë sfidë nuk është deturim dhe nuk zgjidh hallet e Tiranës, që po mendon më shumë për të ardhmen.

“Partizani ka objektiva madhorë në këtë ndeshje, ndërsa ne jemi një skuadër e cila është në një udhëkryq. Kam bindjen se skuadra do të bëjë më të mirën për të dalë nga ky udhëkryq. Duam fitoren, nuk na shpëton një pikë, por dihet forca e kundërshtarit”.

“Po i marrim maksimumin kësaj skuadre, por nuk është e thënë që duhet të fitojmë medoemos ndeshjen me Partizanin. Normalisht çdonjëri nga ne, qoftë unë, qoftë futbollistët, qoftë tifozët, duam që të fitohet ndeshja me Partizanin. Por nuk do të thotë që të fitohet ndeshja me Partizanin dhe do të rregullohen të gjitha gjërat. Duhet të bëhemi skuadër, ky është objektivi”.

“Ekziston prestigji i derbit, për mua nuk është thjesht Tirana-Partizani, është diçka tjetër që e kam ndjerë edhe si futbollist e trajner. Problemi madhor është që Tirana të marrë pikë, do të mundohemi përsëri që të luajmë dhe t’i marrim maksimumin skuadrës”.

“E ardhmja ime? Nuk konfirmoj gjë, kam kontratë për një vit e gjysmë, të shohim si shkojnë problemet. Nuk është kontrata që më mban mua apo një trajner tjetër. Për mendimin tim, janë objektivat e një skuadre dhe mënyra se si këto do të realizohen”.

“Aleanca? Tirana nuk luan për aleanca, luan për veten e vet, për prestigjin e vet, sepse është Tiranë, aq sa ka mundësi”.