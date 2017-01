Josa i xhindosur: Ku janë lojtarët?

“Nuk është problemi sesi po shkojmë ne mirë. Unë kam problem lojtarët që kanë nisur pushimet që më 23 dhjetor dhe akoma nuk kanë mbyllur qejfin”. Mirel Josa është i xhindosur për lojtarët që nuk kanë ardhur ende në ekip. Sipas tij futbollistë shumë të rëndësishëm nuk i janë bashkuar ende bardhebluve në minifazën përgatitore të dimrit në tokën turke. Në një intervistë për “Supersport” nga hoteli ku është akomoduar Tirana në Antalia, trajneri Mirel Josa u ndal fillimisht të fliste për këtë çështje dhe më pas te Muzaka e kampionati. Pa harruar se çfarë pret dhe çfarë do të bëjë ekipi në dy fazat e dyta.

-Zoti Josa, si po shkon përgatitja këto ditë të para?

Ditët e para kanë shkuar në përgjithësi mirë, problemi nuk është si po shkojnë përgatitjet tona, pasi jam i kënaqur me lojtarët që janë këtu. Pres plotësimin e grupit, pasi periudha stërvitore në muajin e janarit nuk na premton shumë gjëra, pasi është e shkurtër dhe kampionati rifillon në datën 21 janar. Kemi shumë për të bërë Jam shumë i shqetësuar me faktin se një pjesë e skuadrës nuk janë bashkuar me ne, për arsye të ndryshme dhe motit të keq. Jam i mërzitur për këtë pjesë. Kjo është një gjë që mua më shqetëson plotësisht, lojtarët duhet të ishin bashkuar me skuadrën. Do të flas me futbollistët kur të bashkohen me ekipin. Për lojtarët nuk vendos presidenti por vendos unë. Nuk mund të marrësh pushim nga data 23 deri më sot. Pushimet u bënë. Gjithçka mbaroi. Lojtarët duhet të vinin me çfarë të donin në stërvitje. Është detyrë e tyre që të ishin këtu. Do ta flas me të gjithë futbollistët kur të jenë këtu.

-Ju do të konsultoheni me presidentin e skuadrës për këto mungesa dhe çfarë do të bëhet?

Për punën e vonesës së lojtarëve vendos unë. Nuk vendos presidenti i skuadrës.

-Kampionati duhet të niste më datë 21, por peticioni është çuar në FSHF dhe a jeni dakord?

Mua më duket një avantazh për skuadrën time dhe më duket diçka normale që të shtyhet kampionati, nëse federata merr një vendim të tillë unë do isha shumë dakord. Unë nuk jam informuar për këtë situatë, por do ta prisja krahë hapur. Nëse pranohet, atëherë do të isha shumë i kënaqur.

-Tiranës i është larguar një mori lojtarësh. Si është e vërteta. Ju jeni i shqetësuar?

Duke parë situatën në të cilin ndodhej Tirana që nga momenti që kam ardhur unë, u munduam të korrigjonim disi situatën për lojtarë si Muzaka dhe Vucaj, por që erdhi deri në fund të fazës së dytë e pakorrigjueshme në këtë drejtim. Por nuk u bë asgjë dhe tashmë duhet t’i zëvendësojmë këta dy futbollistë. Duhet të jemi të kujdesshëm me këta lojtarë në hyrje, sepse nuk mund të gjesh lojtarë që të nevojiten dhe të jetë ai në fushën e lojës menjëherë. Po bëjmë përpjekje në merkato, por nuk është e thjeshtë të gjesh lojtarët e duhur në këtë periudhë. Kemi 6 lojtarë të huaj dhe presim që ata të përshtaten më mirë me grupin, ndryshe nga fazat e para. Do kërkojmë lojtarë në merkato dhe në tregun shqiptar, ndonëse nuk ka, por edhe atë të huaj.

-Josa e dha mendimin e tij për Muzakën dhe Vucajn?

Shumë debate janë bërë në Tiranë për këtë çështje, ndonëse unë isha këtu. Unë personalisht jam jashtë kësaj marrëdhënie. Këta lojtarë më shumë sesa me trajnerin për çështjen e aktivizimit kanë pasur probleme me klubin dhe duhet të zgjidheshin më parë këto probleme që ata të flisnin me trajnerin. Problemet zgjidhen me klubin pastaj vazhdohet me problemet me trajnerin dhe kthimi në skuadër.

-Prisni afrimin e parë?

Për momentin kam shumë lojtarë pa fund lojtarë. Është e vërtetë që kemi marrë një lojtar moldav në provë por ai më parë duhet të më bindë mua. Të shohim se në çfarë gjendje është dhe më pas të vendosim. Ju siguroj që merkato do të jetë me pikatore për ne.

-Miqësoret?

Unë pres vetëm lojtarët e skuadrës, lojtarët që kanë qenë bazë e ekipit të futen në ritëm loje sepse ka shumë kohë që nuk janë në gjendje. Kur flas për ritmin fizik dhe atë harmonik. Dy ndeshje janë të mjaftueshme për të arritur atë që duam. Nëse do të shtyhet do të jetë diçka fantastike për ne.

-Një mendim për ofertat e Merveille?

Për Merveille nuk mund të flas. Nëse ka ardhur një ofertë prej 700 mijë eurosh dhe presidenca vendon ta shesë unë do të respektoja vendimin e klubit. Unë vendos vetëm më duhet s’më duhet. E aktivizoj nuk e aktivizoj. Të tjerat i vendos klubi dhe presidenti.

-Çfarë duhet të presim nga Tirana këtë 2017?

Unë pres shumë më tepër nga skuadra, pasi djemtë janë të karikuar dhe stërviten mirë. Unë do ta shoh ecurinë e skuadrës javë pas jave dhe nëse arrimë rezultate të mira objektivat tona do të ndryshojnë mund të pretendojmë për tepër ose për më pak në rast të kundërt. Dy tri javët e para janë deçizive.