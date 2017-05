Josa i helmuar: Dramë, e kotë të flasim për futboll

Trajneri i Tiranës, Mirel Josa, ka qenë jashtëzakonisht i dëshpëruar pas ndeshjes në Shkodër, diçka e lehtë për t’u vënë re. Në mikrofonin e Supersportit ai foli për rënien e bardhebluve nga kategoria: “Nuk kam fare fjalë. E patë vetë si ishte situata në dhomat e zhveshjes, ishte dramatike. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse të ngremë moralisht këta djem, sepse skuadrën e rrëzuam, duhet të marrim ne pjesën tonë të fajit. Pjesa tjetër le t’i mbetet të tjerëve që kanë faj. “Më vjen shumë keq, situata nuk duhej të shkonte deri këtu, aq më shumë do të luanim kundër Vllaznisë, ku unë kam punuar më parë. Vllaznia bëri lojën e vet, u mundua të ruante barazimin dhe të na godiste në kundërsulm sidomos në pjesën e dytë. Për futboll në këto momente nuk mund të flitet shumë, nuk duam të justifikohemi. Dola në këtë intervistë për të respektuar mediat dhe futbollistët e mi.

“Finalja e kupës? Në këtë moment nuk e mendoj fare, do të bisedoj me klubin e lojtarët, që sot në autobus. Duhet të ngremë lojtarët psikologjikisht. Nuk e kam menduar finalen as më parë, sepse mendoja vetëm për mbijetesën, që nuk e arritëm”.