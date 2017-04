Josa: Gjyqtari ishte nën presion të madh, ndaj e dha penalltinë

Trajneri i Tiranës, Mirel Josa, duke folur në Gol pas Goli në Supersport, shprehet i kënaqur nga loja, edhe pse nuk e mohon që humbja ishte e dhimbshme, sidomos për mënyrën si erdhi. Një batutë e hidhur edhe për gjykimin…

A ju vjen keq që u iku barazimi nga duart, sepse dukeshit shumë pranë?

Keqardhje ka, nuk e mohoj. Skuadra dha gjithçka dhe mua kjo më interesonte, që të jepnim 100%, pastaj do të vendosnin detajet. Jam shumë i kënaqur nga skuadra në pjesën e parë, ndërtuam lojë, qëndruam lart, shënuam dhe po luanim mirë, por pastaj erdhi ajo penallti që ishte rasti i vetëm ku Partizani u fut në zonë, sepse po rrezikonte me gjuajtje nga distanca. Në pjesën e dytë po luanim më të tërhequr, por po e kontrollonim shumë mirë ndeshjen dhe erdhi goli i Partizanit. Kështu e ka futbolli, lojtarët bënë gjithçka për ta fituar këtë ndeshje, pastaj nëse humbet kështu nuk kam asnjë ankesë.

Çfarë duhet bërë që të përsëritet kjo paraqitje në nivel loje?

Kemi luajtur gjithnjë kështu me skuadrat e forta, e keni parë. Problemi im është ndeshja e luajtur një javë më pas dhe në këtë aspekt do të merrem me skuadrën, sepse duhet t’i karikoj si duhet për ndeshjen në Vlorë. Ndeshja me Partizanin edhe mund të humbet, por ndeshjet e tjera duan kujdes.

Çfarë ndryshoi te Tirana, që u paraqit kaq mirë?

Së pari, rreshtimi ishte ndryshe. Hodha në fushë lojtarët që ishin më mirë fizikisht, i ndryshuam pozicion Mervejlit, duke e postuar në të majtë dhe kërkuam një lojtar që të krijonte epërsi numerike në duelet një kundër një. U munduam të shfrytëzonim zonat që na lejonte Partizani të sulmoni. Tre mesfushorët e qendrës bënë një punë të mirë, por natyrisht fituesi konsiderohet ai që ka bërë lëvizjet e duhura. Humbëm shumë pasime pasi fitonim topin në zonën tonë, edhe sulmuesi e humbiste lehtësisht topin dhe nëse kishim më shumë qetësi mund të dilnim përpara më shpesh e më rrezikshëm.

Kush është më pranë titullit?

Meqë fitoi sot, Partizani më duket më afër, por është edhe përballja direkte me Kukësin, pa harruar përballjet direkte me Skënderbeun. Ne nuk patëm fat me dëmtimet sot, sepse dy lojtarë u detyruan të dalin për probleme fizike dhe Taku ishte gjithashtu me probleme, ndërsa luajtën disa lojtarë të rinj e pa eksperiencë. Megjithatë, pësuam gol në fundin e çdo pjese dhe kjo më mërzit, sepse do të ishte shumë ndryshe nëse nuk pësonim gol në fundin e pjesës së parë.

A besoni se mund të merrnit më shumë nga kjo sfidë, që ishte e barabartë në shumë tregues?

Ekipi nga ndeshja në ndeshje është i pezmatuar, e shoh edhe në dhomat e zhveshjes. Lojtarët duhet të kenë më shumë besim te vetja, kjo është kryesorja. Nuk është katastrofë të humbasësh derbin, këtë duhet ta kenë të qartë lojtarët, por duhet më shumë besim te vetja dhe natyrisht na mungon edhe eksperienca.

Gjykimi?

Nuk kam koment për gjykimin. Më duket se pas zhurmës së madhe të javëve të fundit dhe akuzave më duket se gjyqtari kishte shumë frikë mos gabonte dhe kjo e detyroi të jepte 11-metërsh.