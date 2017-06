Jo vetëm merkato, Kukësi prezanton dhe uniformat e reja

Kampionët si çdo sezon kanë bërë ndryshime në modelin e fanellave. Uniformat e sezonit të ardhshëm do të kenë vetëm pak ndryshim. Vijat e bardha vertikale në bluzat e sezonit të shkuar nuk do të jenë më, por ato do të zëvendësohen me vija horizontale ngjyrë blu të theksuar. Mbetet për tu parë se sa do t’u pëlqejë tifozëve të Kukësit ky ndryshim.