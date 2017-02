Jo vetëm Donaruma, edhe De Gea për “post-Bufonin”

I pari është lindur në vitin 1978, i dyti në vitin 1990, ndërsa i treti në vitin 1999. Xhanluixhi Bufon, David De Gea dhe Xhixho Donaruma. Juventus, Mançester Junajtid dhe Milan. Të trija skuadrat dhe të tre mbrojtësit ekstrem janë të lidhur së bashku në një të ardhme të përbashkët, atë të merkatos. Kështu, bardhezinjtë kanë nisur të mendojnë që tani për të ardhmen, ose më saktë, për mënyrën sesi do të zëvendësojnë portierin e kombëtares italiane, pas një viti e gjysëm, teksa, pas Botërorit të Rusisë, ai ka menduar të ndalet dhe të marrë frymë lirisht më në fund pas kaq vitesh karrierë. Dhe, në fokusin e klubit torinez dihet që është milanisti, trashëgimtari i mundshëm. Cila është e ardhmja e tij me kuqezinjtë? Menaxheri Mino Rajola pret “closing”-un, duke dëgjuar ofertat që nuk mungojnë dhe i vlerëson ato me shumë kujdes. Juventusi është dhe sigurisht që ka nisur një tratativë, e cila – në momentin që do të tentohet – nuk do të jetë e thjeshtë. Rinovim, apo jo, në lojë janë interesat, pasioni dhe rivaliteti. Atëherë, lind një hipotezë e tretë (një lajm që ka nisur të xhirojë edhe në Angli), ajo e sjelljes së David De Geas në Torino. Portieri spanjoll i Mançester Junajtid flitet që është që tani i Realit të Madridit, edhe pse një lajm i tillë nuk konfirmohet ende. Pra, duhet të themi se ai është i tërhequr nga forca që kanë “los blancos”. Por, duhet të kihet kujdes me atë që duan të bëjnë bardhezinjtë. Një sfidë e tillë është në perspektivë, duke qenë se tashmë Juventusin, me Anglinë e lidhin shumë gjëra. Nga Alegri te Arsenali, Kuadrado te Çelsi dhe tani… De Gea.