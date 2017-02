Jetike për Flamurtarin, Mezani beson te “rilindja”

Elton Nika

Jetike për Flamurtarin mund të konsiderohet ndeshja e sotme me Luftëtarin në Vlorë. Edhe pse janë shumë javë për t’u luajtur, duke parë rezultatet e djeshme, kuqezinjtë e kanë të domosdoshme fitoren, pasi janë zhvendosur në vend të 9-të. Vetëm 3 pikët përballë skuadrës gjirokastrite rikthejnë qetësinë dhe shmangin masat e paralajmëruara pas humbjes me Besëlidhjen në Kupë. Flamurtari po përjeton një moment të vështirë pas kësaj humbjeje, pezullimit të Zeqirit dhe mungesave të shumta për shkak dëmtimi e kartonësh, por lojtarët duhet të gjejnë forcat për të bërë kthesën. Momenti është vërtet kritik dhe situata mund të precipitojë më keq, nëse vlonjatët nuk marrin pikët maksimale me Luftëtarin, që gëzon një formë të mirë dhe vjen pa kurrfarë presioni në këtë ndeshje. Flamurtari është “i dënuar” të fitojë sot për t’u rehabilituar disi.

MEZANI – “Për vetë pozitat që kemi aktualisht, na duhet vetëm fitorja. I vetmi rezultat, që vlen për këtë ndeshje”, – thekson trajneri Gentian Mezani në fillim të prononcimit për përballjen me Luftëtarin. Ai vlerëson maksimalisht kundërshtarin, por thekson se fitorja duhet arritur me të gjitha mënyrat: “Duke qenë të përqendruar, besoj se do të marrim 3 pikët, që na vlejnë shumë. Luajmë me një kundërshtar, që deri tani ka bërë mjaft mirë në kampionat dhe meriton vendin që ka në renditje. Për ne është ndeshje jetike dhe nuk na falet të lëmë pikë. Fitoren do ta kërkojmë me çdo kusht brenda rregullave të lojës. E respektojmë kundërshtarin dhe fitorja e thellë që arritëm fazën e parë në Vlorë nuk ka asnjë lidhje me këtë takim. Luftëtari ka vënë në vështirësi çdo ekip, edhe pretendentët. Situata nuk është më e mira pas humbjes në Kupë dhe asaj çfarë ndodhi më pas. Lojtarët i kam parë të impenjuar në çdo moment. Na duhet të shohim vetëm fushën e lojës dhe kështu do të bëjmë. Nuk ka asnjë ndikim te lojtarët humbja e fundit dhe kam besim se do të marrim 3 pikët. Ndeshja ndeshjes nuk i ngjan dhe lojtarët janë profesionistë. E dinë mirë rëndësinë e këtij takimi. Mungesa kemi disa nga dëmtimet dhe Telushin për shkak kartonësh apo dhe Zeqirin. Nuk dua që mungesat të shërbejnë si justifikim. Flamurtari ka lojtarë shumë cilësorë dhe të jeni të bindur se gjithkush jep maksimumin. Besoj se do ta lëmë pas momentin e keq dhe për këtë na duhet edhe ndihma e tifozëve vlonjatë, të cilët duhet të na mbështesin. I ftoj të jenë të shumtë në numër. Sulmuesi brazilian do të jetë i grumbulluar për këtë ndeshje, por ndoshta do ta nisë nga stoli, të shohim”, – ka përfunduar trajneri Mezani.

Hyseni e Neziraj e nisin titullarë

Flamurtari do të ketë disa ndryshime të detyruara në formacion. Alesio Hyseni dhe Haxhi Neziraj pritet ta nisin nga minuta e parë, ndërkohë që titullarë do të jenë edhe Fazlliu e Ardit Shehaj. Për formacionin do të vendoset përfundimisht para ndeshjes së sotme, pasi ka pasur dilema, por gjasat janë të mëdha që Hyseni e Neziraj të luajnë nga minuta e parë. Mungojnë edhe sot Radoviç, Berisha, Shkodra, Beqaj, Rniç, por edhe Telushi i skualifikuar dhe Zeqiri i pezulluar.