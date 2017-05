Jemini, Kocci & Co, spastrimet që nuk sollën asnjë benefit

Si rrallëherë, këtë sezon u veprua me kod etik dhe sidomos sa i përket gabimeve të arbitrave. E kështu, federata vendosi që të dënonte ata që gabuan. E pësoi ndërkombëtari Lorenc Jemini, që u pezullua deri në fund të sezonit dhe, pas tij, Andi Kocci, që gjithashtu e mbylli për këtë edicion (të dy nuk kanë drejtuar as në kategorinë e parë). Por, së fundmi, u hoqën edhe arbitrat e një jave më parë, Hamiti me shokë, ndërsa u rikthye Enea Jorgji pas një periudhe të gjatë (thuajse një muaj) inaktiviteti. Por, pyetja që shtrohet spontane është: ccfarë qëllimi kishte spastrimi i këtyre arbitrave nëse nuk solli asnjë benefit?