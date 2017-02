Jashanica nuk sheh rivalët: Nëse gabojmë, asgjë s’ka vlerë

Leonard Trebicka

Në kampin korçar situata është shumë optimiste pas kualifikimit në Kupë, për vetë fakti se përplasja me Laçin ishte parashikuar nga opinioni publik. Por kampionët u dhanë përgjigjen e merituar të gjithëve, fituan dhe kaluan në gjysmëfinale, edhe pse Kupa nuk është objektivi parësor i tyre. Vëmendja tashmë është e gjitha te ndeshja me Luftëtarin, ku Skënderbeut duhet të marrë fitoren e radhës për të qenë sa më pranë vendit të parë. Korçarët nuk mund të gabojnë as në transfertë dhe jo më në fushën e tyre, nëse duan ta parakalojnë Kukësin kryesues. Nesër 3 pikët janë detyrim për kampionët.

JASHANICA – Mbrojtësi Bajram Jashanica nuk e fsheh optimizmin për suksesin e radhës. Pasi komenton shkurt kualifikimin në Kupë, ai jep gjykimin e tij edhe ndryshimin e ekipit me ardhjen e trajnerit Daja: “Me Laçin ishte një ndeshje, ku të dy ekipet luajtën futbollin e vërtetë, jashtë çdo aleance, siç ishte thënë më parë. U mbyllëm gojën të gjithë atyre, të cilët kanë hedhur baltë mbi Skënderbeun. Fusha tregoi qartë se çfarë loje u bë. Patëm vështirësi, pasi ndoshta e kishim marrë lehtë atë takim, pas rezultatit në Laç, por u përmirësuam shpejt. Mund edhe ta kishim pësuar, pasi Laçi ka një ekip mjaft të mirë.

Në ekip kanë ndryshuar shumë gjëra dhe, po ta vëmë re, në ndeshjet me trajnerin Daja në stol, Skënderbeu nuk ka pësuar gol. Po ashtu, kemi qenë me topin në zotërim dhe e kemi sulmuar kundërshtarin. Po rritemi vazhdimisht dhe besoj se jemi në rrugën e duhur. Pozitiv është fakti që po i zbatojmë këshillat e trajnerit. Jemi të fokusuar tek ajo çfarë duhet të bëjmë në fushë, pa parë rivalët tanë. Nëse gabojmë ne, asgjë nuk ka vlerë. Shohim vetëm rrugën tonë, pasi kampionati është i gjatë”, – është shprehur Jashanica.

LUFTËTARI – Mbrojtësi kosovar është ndalur më pas te ndeshja e nesërme, ku pret vetëm 3 pikët: ”Jemi të qetë dhe optimistë se do të bëjmë detyrën në ndeshjen me Luftëtarin, që e kemi vlerësuar maksimalisht. E përsëris, duhet të jemi të përqendruar vetëm tek ajo që bëjmë ne dhe jo çfarë rezultatesh arrijnë rivalët tanë”, ka përfunduar Jashanica, autori i 2 golave për korçarët në këtë kampionat.