Jashanica i bindur: Deri në fund me hap 3-pikësh

Leonard Trebicka

Diferenca me dy skuadrat rivale, Kukësin dhe Partizanin, është 3 pikë, ndërkohë që edhe kalendari është mjaft i vështirë, por pjesa më e madhe të futbollistëve të Skënderbeut besojnë se titulli do të mbetet në Korçë. Titullarët e ekipit korçar e shohin plotësisht të arritshëm kreun e renditjes pas 6 ndeshjeve të mbetura. I këtij mendimi është edhe mbrojtësi kosovar, Bajram Jashanica, një titullar i padiskutueshëm, këtë sezon edhe autor i disa golave. Për të, Skënderbeu është ekip me forcë dhe përvojë, që di t’i kalojë me sukses 6 ndeshjet e fundit të kampionatit. Korçarët po stërviten në Durrës për ndeshjen me Luftëtarin në Gjirokastër dhe Jashanica, pasi flet për fitoren bindëse në Laç, shprehet me mjaft optimizëm për transfertën e radhës, titullin dhe Kupën e Shqipërisë.

LAÇI – Për fitoren e fundit, që erdhi me një rezultat ndoshta të paparashikueshëm, Jashanica tha këto fjalë për “Sport Ekspres”: “Në ndeshjen e fundit treguam forcën dhe karakterin, që kemi si skuadër. Bindëm me lojë dhe me rezultat. Por duhet të vazhdojmë rrugën e fitoreve, atë që kemi bërë në 5 ndeshjet e fundit, duke marrë vetëm trepikësha. Ky është ritmi i duhur, ritmi që presin të gjithë nga Skënderbeu.”

RIVALITETI – Skënderbeu ka javë që ndodhet në vend të tretë, por diferenca është shkurtuar nga 5 në 3 pikë nga kreu. Kukësi dhe Partizani janë dy rivalët, që duhen parakaluar në këto 6 javë dhe Jashanica e beson plotësisht këtë fakt: “Nuk janë shumë 3 pikë diferencë me dy ekipet e kreut. Janë edhe 6 ndeshje deri në fund, që do të thotë se janë edhe 18 pikë në lojë. Mos harroni se do të përballemi me të dy rivalët dhe, nëse duam vërtet titullin, duhet t’i mundim. Nuk dua të bëj dallime mes Kukësit dhe Partizanit, pasi janë të dy njësoj. Tani mendojmë për ndeshjen e radhës dhe në Gjirokastër shkojmë për tri pikë. Si Luftëtari, ashtu edhe Kukësi e Partizani, kanë të njëjtin vlerësim nga ne, prandaj t’i marrim ndeshjet një e nga një.”

LUFTËTARI – Këtë të diel Skënderbeu shkon në Gjirokastër për t’u përballur me surprizën e këtij sezoni. Në fazën e dytë korçarët nuk morën më shumë se një barazim, por këtë herë situata është ndryshe dhe Skënderbeut i duhet vetëm trepikëshi. “Ndaj Luftëtarit do të jetë një 90-minutësh i vështirë, pasi ekipi kundërshtar është i fortë. Duhet të jemi të përqendruar gjatë gjithë këtyre ditëve në stërvitje, duke e vlerësuar maksimalisht këtë ekip. Na intereson vetëm ajo që do të bëjmë ne dhe jam i bindur se Skënderbeu kthehet me 3 pikë nga kjo transfertë e radhës. Besoj se në fund do të jemi ne në vend të parë. Kemi 6 finale dhe do të ecim me këtë hap. Sigurisht, asnjë ndeshje nuk është e lehtë, por një ekip kampion në të tilla situata duhet ta tregojë veten”, – ka vazhduar Jashanica.

KUPA – Pas kampionatit, më 31 maj, Skënderbeu ka rastin të fitojë Kupën e Shqipërisë, trofe që nuk e ka në palmaresin e tij. Në finale e pret Tirana dhe Jashanica thekson se, veç titullit, edhe ky trofe do t’i takojë Skënderbeut: “Mendoj se është shpejt të flasim për finalen e Kupës së Shqipërisë, pasi kemi 6 finalet e kampionatit. Me Tiranën nuk ka dyshime që do të jetë e vështirë, sepse çdo finale është kështu, por them se do t’ia dalim. Besoj se është viti ynë për të dy trofetë. Skënderbeu do ta tregojë në fushë se është një ekip më i fortë se Tirana, por nuk duhet ta nënvlerësojmë kundërshtarin. Deri atë ditë kemi kohë dhe së pari të fitojmë titullin kampion, pastaj do të jemi dyfish të mobilizuar”.