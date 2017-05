Jareci: Ja pse nuk u pranua arbitri i huaj!

Shefi i sektorit të gjykimit në FSHF pranon gabimin evident dhe penalltinë mohuar Latifit

Sokol Jareci, ish-gjyqtari i FIFA-s dhe shefi i sektorit të gjykimit, duke folur për Rubrika Sportive në “TVSH”, u shpreh mbi episodet e ndeshjes: “Komiteti i Arbitrimit do të bëjë ç’është e mundur që të shmangë dhe minimizojë këto gabime evidente. Pse nuk u pranua arbitri i huaj? Nuk kam informacion. Është Komiteti i Arbitrimit që vendos nëse një ndeshje e tillë kërkon ose jo arbitër të huaj. Megjithatë, mund të kthehet në precedent, pasi të gjithë do të kërkojnë më pas dhe do ta kemi vështirë të hiqet. Kishim vite që nuk merrnim arbitër të huaj. U kthye në finalen e Kupës vjet dhe te Partizani-Kukësi. Gabimet prezente, por duhet t’i japim besimin ambientit”.