Ja tre emrat e përzgjedhur nga Kukësi, për merkaton e janarit

Pavarësisht se emrat e përmendur për merkaton e Kukësit kanë qenë të shumtë, verilindorët duket se e kanë bërë selektimin e tyre, për ata që do të afrohen në janar. Elton Kale, Asiedu Atobre dhe Kufre Ebong janë dëshirat e stafit të Kukësit.

ELTON KALE – 28-vjeçari shtatshkurtër, ka fituar simpatinë e stafit të Kukësit, për ta afruar që të tregojë vlerat e tij. Problemi qëndron se mesfushori ka kontratë me ekipin grek Ergotelis dhe pa zgjidhur kontratën në shtetin fqinj, një transferim i tij mund të ndodhë vetëm pasi lojtari të zgjidhë përfundimisht këtë problem. Çdo lojtar që do të afrohet tek verilindorët, më parë do të testohet nga stafi teknik dhe më pas do të vendoset për të.

ASIEDU ATOBRA – “Asiedu Atobra pranë kalimit tek gjiganti shqiptar i Kukësit”, ishte titulli i një nga mediat ganeze. 21-vjeçari, i cili aktivizohet në të djathtë të mesfushës, shihet si një lojtarë me mjaft prespektivë dhe ka tërhequr vëmendjen e stafit të Kukësit. Lojtari do të bashkohet me skuadrën, pas festave dhe duhet të bindë trajnerin Gjoka në fazën përgatitore, për të hedhur më pas të zezën mbi të bardhë.

KUFRE EBONG – Sulmues me moshë të re, që shihet si një përforcim cilësor për sulmin e Kukësit. Ardhja e tij rrezikon njërin mes Lukas Rangel dhe Sindrit Gurit, pasi Pero Pejiç dhe Izair Emini janë të paprekshëm. Kukësi deri më tani ka synuar tregun e huaj dhe afrimet pritet të ketë vetëm nëse do të bëjnë diferencën.