Ja si e fitoi Daja… Skënderbeun

Gjergji Stefa

“Tani, po, e ka kuptuar ku është”. Ardjan Takaj është i qetë dhe me këmbë në tokë. “Edhe nëse nuk e fiton titullin, me siguri do vazhdojë të punojë me ne”. Kur mbërriti në janar në Korçë, Daja ndoshta ishte nxituar disi: “Dështim, nëse nuk dalim kampionë”. Takaj e konsideron si vlerë. “Ky lloj mentaliteti më pëlqen”. Presidenti dhe trajneri lëshojnë mesazhe dashurie në distancë, por ka pasur një moment gjatë pjesës së dytë të këtij edicioni ku ndoshta nuk dërgonin as “sms”. Çfarë po ndodhte? Mungesa e rezultateve? “Asnjëherë nuk kanë qenë problem rezultatet. Agostineli nuk u largua për mungesë rezultatesh. Dhe me të ishim në garë për titull, po ashtu dhe me Dajën. Loja që ofronte ekipi nën drejtimin e italianit nuk më jepte më garanci. Sot është ndryshe. Në Gjirokastër kaluan 60 minuta pa shënuar, por isha i bindur që herët a vonë do ia dilnim. Ne po luanim aty, në kufijtë e zonës së kundërshtarit”. Atë ditë mungonte Sabien Lilaj dhe Osmani u dëmtua. Kundër Vllaznisë do mungojë dhe Orelesi e Xhejms. “Nuk jam nga ata që entuziazmohem shpejt – thotë Takaj – po argumenti që tha Daja se përse duhet të luante Muzaka dhe se përse ai luajti aq mirë ishte impresionues”. Në fazën e shkuar Muzaka kish luajtur po kaq mirë kundër Luftëtarit dhe mesa duket trajneri nuk e kishte harruar këtë detaj.

Daja do marrë më shumë pikë se Agostineli, ndërkohë që 6 fitore radhazi, 4 në kampionat dhe 2 në kupë, e madje 3 prej tyre në fusha shumë të vështira, Vlorë, Laç dhe Gjirokastër, janë garanci për të thënë ndonjë fjalë të mirë më shumë. Nuk ka qenë gjithnjë kështu. Në fillimin e fazës së shkuar Daja nuk po gjente gjuhën e përbashkët me senatorët e ekipit, Radasin dhe Salihin mbi të gjithë. Një klub i zgjuar ndërhyn në momentin e duhur. “Ti je bosi, – ishte mesazhi për trajnerin – por varemi nga këmbët e tyre”. Asnjë përulje, thjesht ndryshim strategjie. Ka pasur një detaj, që nuk duhet anashkaluar. 3-0 kundër Korabit dhe trajneri zëvendëson yllin e skuadrës, Latifin. “Na duhet i freskët për ndeshjen e kthimit në Kupë me Teutën”. “Na duhet ta shesim”, menduan ata në tribuna. “Na duhen gola në CV-në e tij”. Daja nuk duhet të mendojë vetëm për fushën dhe dalëngadalë po ia del të kuptojë se si funksionojnë gjërat në ambientin bardhekuq. Aty nuk të kërkohet vetëm të trajnosh dhe të fitosh, duhet të ruash ekuilibrat dhe duhet të mendosh dhe për të ardhmen e klubit. Jo pa shkak, trajneri ka vendosur që Gavazaj dalëngadalë të shndërrohet në një të rëndësishëm. Pas largimit të Latifit, ai mund të jetë objektivi i radhës për t’u shitur edicionin e ardhshëm. Aty është edhe Gripshi. “Me këmbë në tokë, këtu duhet të krijoj një miks mes veteranëve dhe të rinjve”. “Bëj si të duash, – i ka thënë në sy Takaj, – por unë nuk dua vetëm trofe. Dua sukses financiar mbi të gjitha. Nëse ia dalim kësaj, edhe rroga jote është e sigurt”. Një shkelje syri mes palëve, për të treguar se ndoshta më së fundi janë kuptuar.

Daja nuk është një karakter i thjeshtë. Përkundrazi. Konsiderohet kokëfortë dhe ndonjëherë e tepron me sensin e ironisë, sidomos me lojtarët me eksperiencë. Ka idetë e tij fikse, sidomos për çka duhet të ndodhë gjatë seancave stërvitore dhe në përgjithësi nuk është elastik. Por, duke qenë se është shumë inteligjent, e kupton që ndonjëherë duhet të përshtatesh e të veprosh në vendin dhe momentin e duhur. Asgjë personale me askënd dhe punëtor deri në limite, super korrekt dhe asnjëherë nuk ndërhyn në çështjet e klubit.

“Çdokujt i duhet kohë, tranzicioni i ndryshimit të trajnerit është gjithnjë i rëndësishëm. Ajo që më pëlqen është që tani kemi 17-18 lojtarë të përfshirë pothuaj gjithnjë. Kjo është skuadra që dua”. Presidenti është i kënaqur, por Daja nuk duhet të fluturojë. Xhanëm, nuk e ka as zakon. Si i thonë fjalës, në këtë kupë të mbajnë vetëm rezultatet. Por, nëse ekipi vazhdon luan kështu e nëse Daja kupton dhe më shumë se Skënderbeu nuk do vetëm të fitojë, por do dhe më shumë se kaq, atëherë e ardhmja e tij është e garantuar. Kohët e vështira kanë mbetur pas.