Ja çfarë nuk u pa në minutat e “çmendura” në Kukës…

Padiskutim që të shtunën që kaloi ishte Jorgji ai që e prishi takimin qysh në minutat e para kur nxorri me karton të kuq Gledi Micin, sigurisht me pa të drejtë. “Ç;menduria” e Jorgjit vazhdoi në startin e pjesës së dytë me atë penallti fantazmë që dha për Kukësin dhe kulmi arriti rreth minutës së 55-të, ku nuk dha as penallti për Skënderbeun, por karton të kuq për Osmanin dhe më pas ndëshkoi me karton të verdhë Latifin për simulim.

Ato minuta pa diskutim që ishin minutat më të “çmendura” të atij takimi, ku gjithçka mori fund dhe ndeshja vazhdoi deri në fund thjesht sa për ritual, pasi Jorgji e kishte ndarë mendjen për atë që kishte menduar të bënte qysh në fillim. Në atë minutë “çudia” tjetër e kishte emrin Hamdi Salihi, i cili bëri një veprim ndoshta më të rrallin në botë, pasi durimi kishte shteruar. Arriti deri atje sa i grisi kartonin e kuq e hodhi përtokë në katër pjesë dhe mësohet se Salihi mendoi se pas këtij momenti ishte ndëshkuar edhe ai me të kuq dhe u larguar drejt dhomave të zhveshjes.

Këtë e tregojnë edhe pamjet filmike, por mësohet se Salihi është futur në dhomë dhe në momentin që ishte duke zhveshur njërën prej këpucëve pjesëtarë të stafit e kanë thërritur të futet sërish, pasi çuditërisht Jorgji nuk i dha as të verdhë. Shkodrani më pas u fut dhe vazhdoi lojën dhe kjo ishte çudia më e madhe.

Diku më tutje mes asaj rrëmuje që vetëm Jorgji vetë e di pse e krijoi, pati edhe shumë sharje në adresë të gjyqtarit (fyerje “me libër shtëpie” do te thonim), pasi ua solli shpirtin në majë të hundës të gjithëve, por Jorgji nuk u tregua më “burrë” të nxirrte më kartonë, pasi nëse do të ndodhte ndeshja do të ndërpritej sipas rregullores. Një pjesë e futbollistëve të Skënderbeut në atë moment donin që ta linin ndeshjen, por ishin sërish pjesëtarë të stafit që qetësuan “gjakrat” dhe i bindën për të vazhduar.

Ishin minuta “ferri”, ishin minutat që i “gatoi” vetë Jorgji dhe që pastaj vazhdoi ndeshjen si për të thënë se situata i kishte ikur krejtësisht nga duart, dhe këtë e tregojnë më së miri edhe kartonët dhe faullet apo penalltitë e tjera që nuk i dha më.