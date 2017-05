Izolim para Vllaznisë, Tiranën e shqetëson dëmtimi i Dajës

Stërvitja e parë anti-Vllaznia është zhvilluar dje pasdite. Skuadra ka qenë pothuajse e plotë dhe në “Skënder Halili”. Madje edhe Flamur Bajrami ka zhvilluar stërvitje të diferencuar. Asion Daja edhe pse ka qenë në fillim me grupin ka lënë në mes stërvitjen. Mjekët e kanë kuruar, ndërkohë që pas disa masazheve ai është futur në dhomat e zhveshjes. Daja nuk rrezikon, por realisht është një nga futbollistët më të rraskapitur, pasi prej janarit ka luajtur pa pushim të gjitha ndeshjet në Superiore. Futbollisti nuk rrezikon ndeshjen me Vllazninë. Ndërkaq, Josa ka zhvilluar të njëjtën stërvitje dhe në fund një ndeshje të vogël, pa lënë të kuptohet se cili do të jetë formacioni kundër Vllazninë. Problemi kryesor i ekipit dhe stafit mbetet ndonjë dëmtim dhe për çdo shqetësim, lojtarët janë këshilluar t’u drejtohen mjekëve të ekipit.

Bardheblutë izolohen që të martën për Vllazninë

Drejtuesit e Tiranës nuk u besojnë rastësive. Vendosin që para ndeshjes me Vllazninë të izolojnë ekipin. Kështu që nga dita e martë, Tirana do të grumbullohet, me të gjitha gjasat deri në fund të finales së Kupës së Shqipërisë, kundër Skënderbeut skuadra do të qëndrojë bashkë e izoluar. Një masë e marrë nga klubi për ta mbrojtur ekipin nga çdo e papritur gjatë ndeshjeve decizive të sezonit. Skuadra do të stërvitet sot dhe menjëherë do të izolohet rrëzë Dajtit derisa të transferohet në Shkodër një natë para ndeshjes të ditës së shtunë dhe më pas rituali do të përsëritet. Kujtojmë që Vllaznia për këtë ndeshje kërkon gjyqtarë të huaj. Këtë fundjavë në Shkodër kuqeblutë do të luajnë një finale të vërtetë për të mos rënë nga kategoria ndaj një tjetër skuadre simbol futbollit shqiptar, Tiranës. Ekipit të Cungut do t’i mjaftonte vetëm një pikë për të qëndruar në elitë, por me një humbje, Vllaznia mund të prekte fundin duke regjistruar një nga sezonet më të dobët në historinë e klubit më të vjetër të futbollit shqiptar, që mund të kulmonte me rrëzimin një kategori më poshtë për herë të dytë. Për Tiranën do të ishte hera e parë që binte një kategori më poshtë. Një problem tjetër do të jetë kontrolli i telefonave dhe çdo të papritur tjetër nëse ka ndonjë tentativë manipulimin në kampin bardheblu.