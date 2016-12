Itali, shqiptarët festojnë “kuqezi” me De Biazin

Trajneri italian, i ftuar nga komuniteti i vogël në zemër të Lombardisë: “Dashuria juaj për kombëtaren më detyron të jap edhe më shumë për ta rritur atë”

Nga Fatjon Kodra

Dashuri për futbollin, Shqipërinë, për simbolet kuqezi, vlerësim për kombëtaren shqiptare dhe trajnerin e saj Xhani De Biazi përzier me gaz hare dhe patjetër një verë të shkëlqyer. Kjo ka qenë pak a shumë atmosfera e krijuar nga shqiptarë që prej vitesh jetojnë dhe punojnë në Itali, në një mbrëmje ku më shumë se gjithçka tjetër është folur për futbollin shqiptar. i ftuar nderi ka qenë trajneri i kombëtares Xhani de Biazi dhe mbrëmja është shndërruar realisht në një festë, që nuk kishte të mbaruar…

Një komunitet i vogël shqiptar, në zemër të Lombardisë, i përbërë nga njerëz të thjeshtë, punëtore, sipërmarrës, sportdashës dhe mbi te gjitha atdhetare, këto ditë ftuan ne shenje respekti dhe falënderim trajnerin e skuadrës kombëtare, Xhani De Biazi, në një darkë degustaziene të verës me tematikë “Jam kuqezi”.

Ky event u realizua ne ambientet e një “tempulli” të vogël të prodhimit të verës, Cantina OLCRU, ne Santa Maria della Versa Pavia. Një ndër organizatorët e këij eventi, zoti Astrit Çela deklaroi: “Ideja lindi në ditët e nxehta të kampionatit Europian të Futbollit, kur një pjesë e mirë e pjesëmarrësve të kësaj darke, stolisur me qeleshe e kësula në koke dhe të veshur me petkun kuqezi, mbushën me entuziazëm shkallët e stadiumeve të Lensit, Marsejës dhe mbështetën në mënyrë civile dhe sportive, djemtë e komandantit De Biazi”.

Darka u mbush me hare, kujtime nga Europiani, këngë dhe përshëndetje. Trajneri i kombëtares së Shqipërisë, Xhani De Biazi ka falënderuar për mbështetjen dhe dashurinë që tregohet për skuadrën e tij ndër të tjera theksoi: “Jam thellësisht i kënaqur dhe prekur që gjendem sot në mesin tuaj. Ju falënderoj për mbështetjen dhe ju garantoj se e gjithë kjo dashuri që ju tregoni për skuadrën kombëtare, na detyron për të punuar edhe më shumë dhe për të arritur rezultate pozitive”. Për realizimin e kësaj darke ndihmuan firmat e mirnjohura shqiptare me aktivitet ne Itali, si Koni Group, Cogesa Coperture, Isol Sistem etj. Në ceremoni ishin të ftuar edhe personalitete të konsullatës shqiptare në Milano.