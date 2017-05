Isufaj “nuhat” aromën e Serisë A!

E kishte pritur këtë ditë më shumë se kurrë dhe kishte punuar që të bëhej realitet. Ka ardhur ë momentin e duhur, teksa kartëvizita e tij janë 11 gola në kampionat dhe kupën Primavera. Po flasim për talentin shqiptar Andrea Isufaj, që dje në përballjen ndaj Palermos u ul në stol me të mëdhenjtë, pra ekipin e parë. Nuk dihet nëse trajneri Maran do t’i japë shansin për të zbritur në fushën e blertë deri në fund të sezonit, ose disa minuta dhe kurorëzuar ëndrrën, por e sigurt është që për të do të jetë një përvojë që s’do të harrojë kurrë.

E teksa Serie A po i drejtohet fundit, javët e mbetura do të jenë një shans që Isufaj të debutojë, pse jo, që sot. “Jam shumë i lumtur dhe falënderoj familjen, agjentin tim, miqtë dhe shokët e skuadrës, që më dhanë mundësinë të shënoja dhe të bija në sy te trajneri i ekipit të parë. Shpresoj të më jepet shansi të debutoj në Serinë A”, tha ai për “Sport Ekspres”.